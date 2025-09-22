Language
    'ज्योति गिरि महाराज को गांव में नहीं घुसने देंगे', भोड़ाकलां में 6 साल पुराने विवाद ने फिर पकड़ा तूल

    By Aditya Raj Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 10:46 AM (IST)

    गुरुग्राम के भोड़ाकलां गांव में एक महापंचायत ने ज्योति गिरि महाराज को गांव में प्रवेश न करने देने का फैसला किया। यह निर्णय 6 साल पुराने विवाद के बाद लिया गया जब महाराज के कुछ वीडियो वायरल हुए थे। ग्रामीणों और महाराज के समर्थकों के बीच झड़प भी हुई थी जिसके बाद यह फैसला लिया गया। पुलिस और मंत्री से शिकायत की गई है।

    भोड़ा कलां में आयोजित पंचायत में बोलते हुए ग्राम सरपंच मनबीर सिंह चौहान।जागरण

    संवाद सहयोगी, पटौदी। गांव भोड़ाकलां में छह साल पुराना विवाद एक बार फिर तूल पकड़ गया है। रविवार को बलिदानी ऋषिपाल सिंह चौहान राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में हुई महापंचायत में ग्रामीणों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि ज्योति गिरि महाराज को गांव में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा।

    ज्ञात हो कि वर्ष 2000 में ज्योति गिरि महाराज गांव के हनुमान मंदिर में आए थे। उन्होंने गांव में अस्पताल एवं गोशाला शुरू की थी। वर्षों तक उनके भंडारों में हजारों साधु-संत और राजनेता जुटते रहे, लेकिन 2019 में कुछ विवादित वीडियो वायरल होने के बाद वे गांव छोड़कर चले गए।

    बताया जाता है कि कुछ दिन पहले उनके समर्थकों ने घोषणा की कि महाराज 22 सितंबर को गांव में आयोजित भंडारे में पहुंचेंगे। इस घोषणा को देखते हुए 19 सितंबर को राधाकृष्ण मंदिर में ग्रामीणों ने बैठक कर 21 सितंबर को बड़ी पंचायत बुलाने का निर्णय लिया था।

    निर्णय के बारे में ग्रामीणों को सूचना देने के दौरान महाराज समर्थकों से ग्रामीणों की झड़प हो गई थी। उसमें सरपंच मनबीर सिंह चौहान समेत कई लोग घायल हो गए थे। इस घटना के बाद रविवार को आयोजित पंचायत में सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि ज्योति गिरि महाराज को गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा। पंचायत की अध्यक्षता कर्नल रोशनपाल चौहान ने की।

    पंचायत के बाद सरपंच मनबीर सिंह चौहान व अन्य ने एसीपी सुखबीर सिंह को शिकायत पत्र सौंपा। एसीपी ने आश्वासन दिया कि महाराज के कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी गई है। ग्रामीणों ने प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह से मुलाकात कर घटनाक्रम की जानकारी दी।

    मंत्री ने कहा कि पुलिस निष्पक्ष होकर कार्रवाई करेगी। पंचायत में पूर्व सरपंच यजविन्द्र शर्मा गोगली, बावनी अध्यक्ष राजेश चौहान, पूर्व जिला पार्षद सुशील सिंह चौहान, भाजपा मंडल अध्यक्ष शैलेंद्र चौहान, भाजपा नेता महेश सैनी, भाजपा नेता अशोक चौहान, नरेश चौहान, डा. श्यामबीर सिंह चौहान, संदीप सैनी एवं विकास सैनी सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। इस बारे में ज्योति गिरि महाराज से संपर्क करने का प्रयास किया गया लेकिन उनका मोबाइल बंद था।