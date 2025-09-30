Language
    बादशाहपुर में रजिस्ट्री और निशानदेही हुई पूरी तरह पेपरलेस, लोगों को आसानी से मिलेगा सरकारी सेवाओं का लाभ

    By Aditya Raj Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 02:12 PM (IST)

    केंद्रीय राज्यमंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने राजस्व विभाग की चार नई डिजिटल पहलों का शुभारंभ किया जिसमें पेपरलेस रजिस्ट्री और सीमांकन शामिल हैं। अब नागरिक मोबाइल या कंप्यूटर से रजिस्ट्री और पैमाइश के लिए आवेदन कर सकते हैं जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और सरकारी काम आसान होगा। डिजिटल सेवाओं से न्यायालयों की जानकारी भी मोबाइल पर मिलेगी।

    गुरुग्राम लघु सचिवालय परिसर में पौधारोपण करते केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह।सौ. डीपीआर

    संवाद सहयोगी, बादशाहपुर। केंद्रीय योजना, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि सरकार की डिजिटल पहल अब नागरिकों को सरकारी सेवाओं का लाभ आसान, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से प्राप्त करने में मदद करेंगी।

    उन्होंने सोमवार को राजस्व विभाग की चार नई पहल पेपर रहित रजिस्ट्री प्रणाली, पेपर रहित निशानदेही, वाट्सएप चैटबोट और राजस्व न्यायालय डिजिटल निगरानी प्रणाली का शुभारंभ किया।

    इससे पहले लघु सचिवालय परिसर में पौधारोपण कर लोगों से अधिक से अधिक पौधे लगाने का संदेश दिया। राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि डिजिटल निगरानी और पेपर रहित प्रणाली के माध्यम से किसानों और आम जनता के लिए जमीन तथा अन्य राजस्व संबंधी कार्य पूरी तरह पारदर्शी बनेंगे।

    अब नागरिक अपने मोबाइल या कंप्यूटर के जरिए रजिस्ट्री और पैमाइश के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिससे दस्तावेजों की प्रक्रिया तेज, सरल और सुविधाजनक होगी। इससे सरकारी अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित होगी।

    डिजिटल सेवाओं के माध्यम से न्यायालयों में चल रहे मामलों की जानकारी सीधे मोबाइल पर उपलब्ध होगी, जिससे लोगों को बार-बार कार्यालयों का चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं होगी।

    गुड़गांव के विधायक मुकेश शर्मा ने कहा कि यह डिजिटल पहल नागरिकों की सुविधा और सरकारी कामकाज की पारदर्शिता के लिए महत्वपूर्ण कदम है। सोहना के विधायक तेजपाल तंवर ने कहा कि डिजिटल सेवाओं की शुरुआत से प्रशासनिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता बढ़ेगी और भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी।

    मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इन सभी पहलों का शुभारंभ कुरुक्षेत्र की बाबैन तहसील से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया। इस अवसर पर जिला उपायुक्त अजय कुमार, एडीसी वत्सल वशिष्ठ, गुरुग्राम के एसडीएम परमजीत चहल, बादशाहपुर के एसडीएम संजीव सिंगला, मानेसर के एसडीएम दर्शन यादव, जिला राजस्व अधिकारी विजय यादव सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।