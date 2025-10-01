गुरुग्राम में कूड़ा नहीं उठने पर अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस, 48 घंटे के भीतर मांगा जवाब
गुरुग्राम नगर निगम ने खांडसा गांव में कचरा प्रबंधन में लापरवाही बरतने पर सख्त रुख अपनाया है। निगम आयुक्त ने दो वरिष्ठ अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर 48 घंटे में जवाब मांगा है। उन पर समय पर कूड़ा न उठाने और जिम्मेदार एजेंसी पर जुर्माना न लगाने का आरोप है जिससे स्थानीय लोगों को परेशानी हुई और निगम की छवि खराब हुई।
जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। नगर निगम गुरुग्राम ने खांडसा गांव स्थित सेकेंडरी कलेक्शन प्वाइंट से समय पर कूड़ा न उठाए जाने और संबंधित एजेंसी को कचरा उठाने का चालान जारी नहीं करने पर सख्त बरती है। इस लापरवाही को गंभीर मानते हुए निगम आयुक्त और अतिरिक्त आयुक्त ने संयुक्त आयुक्त-1 डा. नरेश कुमार और और वरिष्ठ सफाई निरीक्षक संदीप कुमार को कारण बताओ नोटिस जारी कर 48 घंटे के भीतर स्पष्टीकरण मांगा है।
नोटिस में कहा गया है कि खांडसा गांव के सेकेंडरी कलेक्शन प्वाइंट पर कचरा समय पर नहीं उठाया गया, जिससे बड़ी मात्रा में गंदगी जमा हो गई और स्थानीय लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। निगम की ओर से यह भी स्पष्ट किया गया कि जिम्मेदार एजेंसी को कोई चालान जारी नहीं किया गया, जिससे अनुबंधित शर्तों का पालन नहीं हो सका और निगम की छवि भी खराब हुई है।
निगम के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार इस लापरवाही के चलते क्षेत्रवासियों और जनप्रतिनिधियों की कई शिकायतें प्राप्त हुई हैं। उन्होंने खराब सफाई व्यवस्था पर नाराजगी जताई गई है और निगम की साख पर सवाल खड़े किए गए हैं।
क्यों न अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए?
नोटिस में अधिकारियों से पूछा गया है कि क्यों न उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए, क्योंकि यह कर्तव्य में चूक और जिम्मेदारियों से बचने का स्पष्ट मामला है। नोटिस में चेतावनी दी गई है कि यदि निर्धारित समय में संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी।
