सोहना से अगवाई गई ढाई साल की बच्ची फरीदाबाद से बरामद, किडनैपर मौका पाकर फरार

गुरुग्राम के सोहना से अगवा हुई ढाई साल की बच्ची को फरीदाबाद के आलमपुर गांव से पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया है। बच्ची को 5 अक्टूबर की रात को अगवा किया गया था। पुलिस ने आरोपी की पहचान कर ली है और उसे जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। बच्ची को बाल कल्याण समिति को सौंप दिया गया है और मामले की जांच जारी है।

संवाद सहयोगी, सोहना: सोहना के भीम बाग से अगवा की गई ढाई साल की बच्ची को फरीदाबाद जिले के आलमपुर गांव से सकुशल बरामद कर लिया गया है। पुलिस ने इस मामले में आरोपित युवक की पहचान कर ली है, जल्द उसे गिरफ्तार कर लेगी। बच्ची को पांच अक्टूबर की रात किसी ने अगवा कर लिया था।

भीम बाग क्षेत्र में माली के रूप में काम करने वाले शिव मूर्ति अपनी पत्नी और ढाई साल की बेटी अनया के साथ परिसर में बने कमरे में रहते हैं। रविवार देर रात करीब 12 बजे मौसम खराब होने पर संदीप की पत्नी ने उससे घास काटने की मशीन सुरक्षित स्थान पर रखने को कहा।

मशीन रखने के बाद संदीप कुछ देर के लिए पास के एक अन्य कमरे में बैठ गया। इस दौरान जब उसकी पत्नी वापस कमरे में लौटी तो उसने देखा कि उनकी बेटी अनया कमरे में नहीं थी। दंपती ने तुरंत बच्ची की तलाश शुरू की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला।

घटना की सूचना मिलते ही सोहना पुलिस सक्रिय हो गई। पुलिस ने तत्काल आस-पास के सभी थानों में सूचना भेजकर नाकाबंदी कराई। घटनास्थल के आस-पास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने पर एक अज्ञात युवक बच्ची को साथ ले जाते हुए दिखा।