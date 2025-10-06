फरीदाबाद में ठगी की रफ्तार के सामने साइबर थानों का कम पड़ा स्टाफ, एक IO पर 14 मुकदमों का भार

फरीदाबाद में साइबर अपराधों की बढ़ती संख्या को देखते हुए हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन ने छह नए साइबर थाने खोलने का प्रस्ताव रखा है। वर्तमान में तीन साइबर थानों में कर्मचारियों की कमी है और प्रत्येक थाने में प्रतिदिन लगभग 19 मामले दर्ज हो रहे हैं। पुलिस विभाग जागरूकता अभियान भी चला रहा है और लोगों को साइबर धोखाधड़ी से बचने के लिए सतर्क रहने की सलाह दे रहा है।

दीपक पांडेय, फरीदाबाद। सरकार और पुलिस महकमे के तमाम प्रयास के बावजूद साइबर ठगी के मामलों में कमी दिखाई नहीं पड़ रही है। बल्कि इसकी रफ्तार की गति इतनी तेज है कि साइबर थानों का स्टाफ कम पड़ गया है। औद्योगिक नगरी में स्थित तीन थानों में प्रतिदिन 57 केस आ रहे हैं। इसका अर्थ है कि एक थाने में साइबर ठगी के रोजाना 19 केस दाखिल हो रहे हैं।

छह नए थाने बनाने का प्रस्ताव साइबर ठगी के मामलों की रफ्तार को देखते हुए हरियाणा पुलिस हाउसिंग काॅरपोरेशन की ओर से शहर में छह नए साइबर थाने बनाने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। इन साइबर थानों के साथ स्टाफ की संख्या में भी इजाफा होगा। ताकि मामलों की जांच में तेजी आए। वहीं, इनकी रफ्तार को भी नियंत्रित किया जा सके। अभी शहर में सेक्टर-17 सेंट्रल , बल्लभगढ़ और एनआइटी साइबर थाना हैं।

तीन थानों में 130 लोगों को स्टाफ शहर में तीन साइबर थानों में 130 लोगों को स्टाफ है। जिसमें से 72 जांच अधिकारी शामिल है। हर माह एक थाने में 70 मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। पुलिस विभाग की माने तो एक जांच अधिकारी पर इस समय 14 केसों का भार है। इन केसों की जांच को पूरा करने में पांच से छह माह का समय लग रहा है। पुराने केस की जांच पूरी होने तक नए मामलों की संख्या बढ़ जाती है। हर माह करीब 15 करोड़ रुपये के ठगी के मामले एक थाने में दर्ज होते हैं।