    Gurugram News: कॉन्स्टेबल पर महिला इन्फ्लूएंसर का पीछा करने का आरोप, दोस्ती करने का रखा प्रस्ताव; सस्पेंड

    By varun Trivedi Edited By: Sonu Suman
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 11:08 PM (IST)

    गुरुग्राम में एक महिला इन्फ्लुएंसर ने पुलिस कांस्टेबल पर पीछा करने का आरोप लगाया है। महिला का कहना है कि कांस्टेबल ने गाड़ी नंबर से जानकारी निकालकर सोशल मीडिया पर दोस्ती का प्रस्ताव रखा। शिकायत दर्ज होने के बाद एसएचओ ने इसे मामूली दोस्ती बताया। पुलिस ने आरोपी कांस्टेबल को निलंबित कर दिया है और मामले की जांच जारी है। महिला ने घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया।

    कांस्टेबल पर महिला इंफ्लूएंसर का पीछा करने का आरोप, सस्पेंड

    जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। साइबर सिटी एक महिला इंटरनेट मीडिया इन्फ्लुएंसर ने कांस्टेबल पर पीछा करने का आरोप लगाया है। महिला का आरोप कि पुलिसकर्मी ने गाड़ी के नंबर से उसकी डिटेल निकलवाई। इसके बाद इंस्टाग्राम अकाउंट पर फेक आइडी से कमेंट किया। मैसेज में आकर बात करने की कहते हुए पुलिसकर्मी ने लिखा कि आपकी उम्र ज्यादा नहीं लगती। क्या हम दोस्त बन सकते हैं?

    महिला का यह भी आरोप है कि थाने में मामला दर्ज होने के बाद एसएचओ ने पूछताछ के लिए बुलाकर कहा कि वह दोस्ती ही तो करना चाह रहा था। नहीं करनी तो ब्लॉक कर दो। उसके गलत इरादे नहीं थे। पुलिस प्रवक्ता संदीप कुमार के मुताबिक, महिला की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर आरोपित कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया है। किसी भी आरोपित को बक्शा नहीं जाएगा।

    इंटरनेट मीडिया पर वीडियो अपलोड किया

    पीड़ित महिला ने इंटरनेट मीडिया पर वीडियो अपलोड कर कहा कि बीती 21 सितंबर की रात करीब साढ़े 12 बजे वह खुद कार चलाकर वापस घर आ रही थी। रास्ते में एक पीसीआर ने कुछ दूर तक उनके कार को फालो करती रही। घर पहुंचने के करीब 15 मिनट बाद उनकी एक रील पर सिमरन चोपड़ा की फेक आइडी से एक कमेंट आया, जिसमें लिखा था कि मैम आप वही हो न जो 15 मिनट पहले कालोनी में घुसे हो ?

    महिला ने कहा कि यह देखकर मुझे एहसास हुआ कि पीसीआर मेरा पीछा कर रही थी। महिला ने कमेंट का जवाब देते हुए पूछा कि आप कौन हो? इस पर जवाब मिलता है कि पुलिस की नजर बहुत तेज होती है। मैसेज में बात करो। महिला के मुताबिक पुलिस वाला बात कर रहा था। उसने बताया कि गाड़ी नंबर से उनका पता और नाम से इंस्टाग्राम की डिटेल निकाली है।

    महिला की शिकायत के आधार पर साइबर थाना ईस्ट में पुलिसकर्मी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। मामला दर्ज होने के बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई तो महिला ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो अपलोड किया। महिला इंफ्लूएंसर फिल्मों भी काम कर चुकी हैं।

