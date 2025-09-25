अनाज मंडी में बदरंग बताकर किसानों का बाजरा नहीं खरीदा, आक्रोशित किसानों ने दी प्रदर्शन की चेतावनी

पटौदी की अनाज मंडी में बाजरा खरीद में किसानों को परेशानी हुई। अधिकांश किसानों का बाजरा बदरंग बताकर नहीं खरीदा गया जिससे हंगामा हुआ। किसानों ने खरीद प्रक्रिया पर सवाल उठाए और विरोध की चेतावनी दी। अधिकारियों ने कुछ ढेरियां ही खरीदीं क्योंकि कई किसानों का बाजरा बदरंग बताया गया। किसानों ने पोर्टल पर पंजीकरण की समस्या और सुविधाओं की कमी की शिकायत की।

संवाद सहयोगी, पटौदी। नई अनाज मंडी जाटोली में बुधवार को शुरू हुई बाजरे की खरीद किसानों के लिए परेशानी का सबब बन गई। अधिकांश किसानों का बाजरा बदरंग बताकर न खरीदे जाने से मंडी में हंगामे जैसे हालात बन गए। आक्रोशित किसानों ने खरीद प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए चेतावनी दी कि यदि उनकी फसल खरीदी नहीं गई तो वे सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे।

मंगलवार से खरीद शुरू होनी थी, लेकिन यह बुधवार दोपहर बाद ही शुरू हो सकी। मंडी में 153 किसान करीब 3992 क्विंटल बाजरा लेकर पहुंचे। लेकिन अधिकारियों ने केवल कुछ ढेरियां ही खरीदीं, जबकि ज्यादातर किसानों का बाजरा बदरंग बताकर छोड़ दिया गया।

किसान बुधराम, सुंदर शर्मा, बलजीत, करतार सिंह, नवीन कुमार व सूरजभान ने कहा कि अति वर्षा के कारण सभी किसानों की फसल बदरंग हुई है। ऐसे में सरकार व एजेंसियों को इसे खरीदना चाहिए, न कि बहाना बनाकर किसानों को परेशान करना।

कुछ किसानों को यह कहकर भी रोक दिया गया कि उनकी फसल का रिकार्ड ई-पोर्टल पर वेरिफाई नहीं है। किसानों का कहना है कि उन्होंने समय पर मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण कराया था। यदि रेवेन्यू विभाग की ओर से पुष्टि नहीं की गई तो यह उनकी गलती नहीं है।

ऐसे में उन्हें शिकायत दर्ज कराने व कई दिन इंतजार करने को कहा जा रहा है। मंडी में ठहरने की न तो जगह है और न ही खाने-पीने की कोई व्यवस्था। किसानों का कहना है कि यदि प्रशासन तैयार नहीं था तो खरीद शुरू करने की घोषणा ही क्यों की गई।