'जीएसटी सुधार का उद्योग और उपभोक्ताओं को मिलेगा सीधा लाभ', मानेसर में बोले राव नरबीर सिंह
उद्योग मंत्री राव नरबीर सिंह ने कहा कि जीएसटी में सुधार से उपभोक्ताओं और उद्योग को राहत मिलेगी। अब सिर्फ 5% और 18% के स्लैब हैं जिससे चीजें सस्ती होंगी और घर बनाना आसान होगा। गुरुग्राम भाजपा कार्यालय में उन्होंने बताया कि हरियाणा जीएसटी संग्रह में पांचवें स्थान पर है जिसमें गुरुग्राम का 25% योगदान है। जीएसटी से पारदर्शिता बढ़ी है और टैक्स चोरी कम हुई है।
जागरण संवाददाता, मानेसर। प्रदेश के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह ने कहा कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में किया गया सुधार आम उपभोक्ताओं और उद्योग जगत दोनों के लिए बड़ी राहत साबित होगा। अब जीएसटी के केवल दो स्लैब 5 और 18 प्रतिशत रह गए हैं। इस बदलाव का सीधा लाभ उपभोक्ताओं को मिलेगा।
सोमवार को गुरुग्राम महानगर भाजपा के जिला कार्यालय में जीएसटी जागृति अभियान के तहत पत्रकारों से बातचीत में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह ने कहा कि वर्ष 2017 में जीएसटी परिषद का गठन किया गया था। गहन विचार विमर्श के बाद लागू किए गए इस बड़े कर सुधार को समय-समय पर और बेहतर बनाने की मांग उठती रही।
इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 15 अगस्त को लालकिले से इसकी घोषणा की और मात्र एक महीने में इसे लागू कर दिया गया। इससे कार, दोपहिया वाहन, फ्रिज, एसी और इलेक्ट्रानिक्स जैसी वस्तुएं सस्ती होंगी।
सीमेंट और निर्माण सामग्री पर टैक्स घटने से घर बनाने की लागत कम होगी। आयुर्वेदिक और रोजमर्रा की उपभोग की वस्तुएं आमजन की पहुंच में होंगी। व्यापार और उद्योग जगत के लिए भी यह सुधार महत्वपूर्ण है। सीमेंट और एफएमसीजी जैसे सेक्टरों में लागत घटने से मांग में बढ़ोतरी होगी।
टैक्स विवाद और झंझट कम होंगे तथा कारोबारी अपना अधिक समय व्यवसाय को आगे बढ़ाने में लगाएंगे। प्रदेश की उपलब्धियों पर कहा कि जीएसटी संग्रह में हरियाणा देश में पांचवें स्थान पर है। अकेले गुरुग्राम राज्य के संग्रह का लगभग 25 प्रतिशत योगदान करता है।
वर्ष 2017-18 में देशभर का कुल जीएसटी संग्रह 7.19 लाख करोड़ रुपये था जो 2024-25 में बढ़कर 22.08 लाख करोड़ रुपये हो गया। हरियाणा का शुद्ध एसजीएसटी संग्रह 2018-19 के 18,910 करोड़ रुपये से बढ़कर 2024-25 में 39,743 करोड़ रुपये हो गया है यानी 110 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।
जीएसटी ने कारोबार में पारदर्शिता लाई है। हर लेन-देन आनलाइन रिकार्ड होने से टैक्स चोरी पर लगाम लगी है और छोटे कारोबार भी औपचारिक अर्थव्यवस्था का हिस्सा बने हैं। यह प्रधानमंत्री के डिजिटल इंडिया के विजन को साकार करता है।
जीएसटी सुधारों से निवेशकों का भरोसा और मजबूत होगा तथा आटोमोबाइल, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश बढ़ेगा। इसका सीधा लाभ युवाओं को मिलेगा और रोजगार व स्वरोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।
पत्रकार वार्ता में भाजपा महानगर जिलाध्यक्ष अजीत यादव, जीएसटी रिफार्म के जिला संयोजक पवन यादव, भाजपा के जिला महामंत्री मुकेश शर्मा, प्रदीप सैनी, महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष रीना यादव, नगर निगम पार्षद ज्योति प्रजापति, दयाराम, कंवरपाल, मनोज यादव, देविंदर शिकोहपुर, इंद्रजीत खाटू, प्रिंसी चाहर, सुशीला पूनिया, देवेंद्र यादव, अभिमन्यु थानेदार आदि मौजूद रहे।
