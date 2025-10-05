Language
    दीपावली पर गुरुग्राम को जगमग करने को बिजली निगम तैयार, उपभोक्ताओं को 24 घंटे मिलेगी लाइट

    By Aditya Raj Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 11:11 AM (IST)

    दीपावली पर निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम तैयार है। निगम ने ट्रांसफार्मर और कर्मचारियों की व्यवस्था की है ताकि किसी भी खराबी को तुरंत ठीक किया जा सके। इस दौरान बिजली कटौती नहीं होगी क्योंकि निगम के पास पर्याप्त बिजली है और हर स्तर पर निगरानी रखी जाएगी। निगम उपभोक्ताओं को 24 घंटे बिजली देने के लिए प्रतिबद्ध है।

    संवाद सहयोगी, बादशाहपुर। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (डीएचबीवीएन) ने दीपों के त्योहार दीपावली पर उपभोक्ताओं को बिना रुकावट बिजली उपलब्ध कराने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। निगम के अधिकारियों के अनुसार इस समय जिले में प्रतिदिन करीब 300 लाख यूनिट बिजली आपूर्ति की जा रही है।

    दीपावली के अवसर पर घरेलू खपत सामान्य दिनों की तुलना में लगभग 20 प्रतिशत तक बढ़ जाती है। लेकिन औद्योगिक इकाइयां बंद रहने के कारण औद्योगिक क्षेत्र की खपत में कमी आ जाती है। इस कारण बिजली आपूर्ति और खपत के बीच संतुलन बना रहता है।

    निगम ने त्योहार के दौरान किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए विशेष प्रबंध किए हैं। बिजली निगम के पास मोबाइल ट्रांसफार्मर, मोबाइल ट्रांसफार्मर बैंक और ट्राली उपलब्ध हैं। यदि कहीं किसी ट्रांसफार्मर में तकनीकी खराबी आती है तो उसे तुरंत बदलने की व्यवस्था की गई है।

    इसके अलावा उपभोक्ताओं को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए कर्मचारियों की तीन-तीन शिफ्टों में ड्यूटी तय कर दी गई है। ताकि किसी भी स्थान पर फाल्ट आने पर तुरंत दुरुस्त किया जा सके। निगम का दावा है कि दीपावली के दौरान बिजली आपूर्ति सुचारू बनाए रखने के लिए हर स्तर पर निगरानी रखी जाएगी।

    अधिकारियों का कहना है कि त्योहार के समय बिजली की बढ़ी हुई खपत को देखते हुए लाइन लास और तकनीकी खराबी पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उपभोक्ताओं को भरोसा दिलाया गया है कि निगम की ओर से की गई इन तैयारियों के चलते दीपावली पर बिजली की कटौती नहीं होगी और लोग निर्बाध रूप से रोशनी के इस पर्व का आनंद ले सकेंगे।

    बिजली निगम के पास पर्याप्त मात्रा में बिजली उपलब्ध है। दीपावली को लेकर विशेष तैयारी की गई है। वैसे उपभोक्ताओं को 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने का प्रयास रहता है। किसी भी ट्रांसफार्मर में फाल्ट आने या लाइन में फाल्ट आने पर उसे तुरंत ठीक करने की व्यवस्था की गई है। त्योहार को लेकर बिजली निगम पूरी तरह से चाक-चौबंद है।

    - श्यामबीर सिंह सैनी, अधीक्षण अभियंता, सर्कल वन, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम