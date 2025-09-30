Language
    ED का ताबड़तोड़ एक्शन, 15 ठिकानों पर हुई छापामारी में 2 करोड़ कैश और विदेशी मुद्रा जब्त

    By Jagran News Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 05:21 PM (IST)

    नया गुरुग्राम में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए गोवा दिल्ली-एनसीआर मुंबई और राजकोट में 15 ठिकानों पर छापेमारी की। यह कार्रवाई मेसर्स गोल्डन ग्लोब होटल्स मेसर्स वर्ल्डवाइड रिज़ॉर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट और गोवा के बिग डैडी कसीनो से जुड़े मामलों में की गई। ईडी ने 2.25 करोड़ नकद और विदेशी मुद्रा जब्त की।

    ईडी की तलाशी में लगभग 2.25 करोड़ नकदी बरामद।

    संवाद सहयोगी, नया गुरुग्राम। नया गुरुग्राम में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के पणजी जोनल कार्यालय ने 28 और 29 सितंबर 2025 को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) 1999 के तहत बड़ी कार्रवाई की। यह छापामारी गोवा, दिल्ली-एनसीआर, मुंबई और राजकोट स्थित 15 ठिकानों पर की गई।

    यह कार्रवाई मेसर्स गोल्डन ग्लोब होटल्स प्रा लि, मेसर्स वर्ल्डवाइड रिज़ॉर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट प्रा लि. और गोवा के बिग डैडी कसीनो से जुड़े मामलों में हुई। ईडी की तलाशी में लगभग 2.25 करोड़ नकद, 14,000 अमेरिकी डॉलर, और अन्य विदेशी मुद्रा करीब 8.50 लाख के बराबर जब्त किए गए।

    वहीं, जांच में पता चला कि कसीनो में ग्राहकों को विदेशी मुद्रा के बदले पोकर चिप्स दिए जाते थे और जीत की राशि भी विदेशी मुद्रा में लौटाई जाती थी।

    जांच में यह भी सामने आया कि पोकर खिलाड़ियों के क्रिप्टो वॉलेट्स का इस्तेमाल लेन-देन के लिए किया जा रहा था। अंगड़िया सेवाओं और क्रिप्टो वॉलेट्स के जरिए दुबई सहित कई देशों में यूएसडीटी ट्रांसफर किए जाते थे। साथ ही कई म्यूल अकाउंट्स का इस्तेमाल जुए की रकम जमा और निकालने के लिए किया जा रहा था जिसे बाद में विदेशों में भेजा जाता था।

    वहीं, कार्रवाई के दौरान 90 लाख से अधिक मूल्य के यूएसडीटी (क्रिप्टोकरेंसी) को फ्रीज किया गया। साथ ही कई आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल सबूत जब्त किए गए हैं, जिनसे फेमा के उल्लंघन और हवाला/क्रिप्टो लेन-देन की पुष्टि होती है। ईडी के अनुसार, मामले की आगे की जांच जारी है।