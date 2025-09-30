यू-डाइस पोर्टल पर डेटा अपडेट न करने पर होगा एक्शन, जांच में सामने आई बड़ी गड़बड़ी

सोनीपत के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को यू-डाइस पोर्टल पर विद्यार्थियों का डेटा सही ढंग से अपडेट करने के निर्देश दिए गए हैं। डेटा जांच में 18 हजार विद्यार्थियों की गड़बड़ी सामने आई है जिसके बाद यह कदम उठाया गया है। लापरवाही करने पर शिक्षा विभाग सख्त कार्रवाई करेगा। स्कूलों को ड्रॉपबॉक्स में दिख रहे विद्यार्थियों का डेटा तुरंत अपडेट करने के लिए कहा गया है।

जागरण संवादाता, सोनीपत। सोनीपत जिले के सभी सरकारी एवं प्राइवेट विद्यालयों के मुखियाओं को अपने विद्यालयों में विद्यार्थियों का डाटा यू-डाइस पोर्टल पर सही ढंग से अपडेट करना होगा। यदि को स्कूूल किसी भी प्रकार की लापरवाही करता है तो उस पर शिक्षा विभाग की तरफ से सख्त कार्रवाई की जाएगी।

मुख्यालय की तरफ से अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए है। डीईओ ने सभी स्कूलों को यू-डाइट पोर्टल पर डाटा अपलोड करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। हर वर्ष विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का विवरण यू-डाइस पोर्टल पर दर्ज किया जाता है। सत्र 2024-25 और 2025-26 के डाटा की जांच में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। करीब 18 हजार विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्हें या तो अगले कक्षा में प्रमोट कर तो दिखा दिया गया, लेकिन सही कक्षा में दर्ज नहीं किया गया। वहीं कई विद्यार्थी ऐसे भी पाए गए, जिनका स्थानांतरण होने के बावजूद उन्हें नए विद्यालय में अंकित नहीं किया गया।

अधिकारियों ने बताया कि इस स्थिति को सुधारने के लिए सभी विद्यालय मुखियाओं को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने विद्यालय के ड्रापबाक्स में दिख रहे है। इन विद्यार्थियों की तुरंत जांच की जाएगी। यदि बच्चा अगले कक्षा में प्रमोट हो चुका है तो उसे सही कक्षा में अंकित करें। वहीं यदि वह किसी अन्य विद्यालय में स्थानांतरित हुआ है तो संबंधित विद्यालय से सत्यापन कर यह सुनिश्चित करें कि बच्चा किस विद्यालय और किस कक्षा में पढ़ रहा है। इसके बाद ही पोर्टल पर उसका डाटा अपडेट किया जाए।