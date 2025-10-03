अंसल प्रॉपर्टीज पर ED की बड़ी कार्रवाई, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब में संपत्तियां कीं अटैच

गौरव सिंगला, नया गुरुग्राम। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के गुरुग्राम जोनल कार्यालय ने धन शोधन मामले में अंसल प्रॉपर्टीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (एपीआईएल) से जुड़ी छह अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से अटैच किया है।

इन संपत्तियों की कुल कीमत लगभग 10.55 करोड़ रुपये बताई गई है। ये संपत्तियां गुरुग्राम (हरियाणा), ग्रेटर नोएडा (उत्तर प्रदेश) और लुधियाना (पंजाब) में स्थित हैं।

ये संपत्तियां कंपनी के निदेशकों और लाभार्थियों सुशील अंसल, प्रणव अंसल एंड सन एचयूएफ और कुसुम अंसल के नाम पर हैं। यह मामला प्रदूषण नियंत्रण कानूनों के उल्लंघन से जुड़ा है।

ईडी की जांच हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एचएसपीसीबी) की शिकायतों के आधार पर शुरू हुई थी। बोर्ड ने आरोप लगाया था कि कंपनी ने गुरुग्राम के अपने प्रोजेक्ट सुशांत लोक एक और एसेंसिया में पर्यावरण मानकों का पालन नहीं किया।