बिलासपुर में जर्जर सड़कों और जलभराव से हजारों लोग परेशान, प्रशासन ने दिया राहत का आश्वासन

बिलासपुर में जर्जर सड़क और जलभराव से हजारों लोग परेशान हैं। सड़क में बड़े-बड़े गड्ढे होने और गंदे पानी की निकासी न होने से लोगों को रोजाना दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई बार जाम भी लगाया गया पर समस्या का समाधान नहीं हुआ। प्रशासन का कहना है कि जल्द ही समस्या का हल निकाला जाएगा।

जागरण संवाददाता, मानेसर। बिलासपुर गांव में जर्जर सड़क और गंदे पानी की निकासी न होने से हजारों लोगों को रोजाना परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई बार सड़क जाम भी किया जा चुका है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ है।

दिल्ली-जयपुर हाईवे पर बिलासपुर चौक से तावडू तक जाने वाली सड़क लोक निर्माण विभाग की है। इस सड़क पर बिलासपुर गांव का गंदा पानी जमा होता है। लंबे समय से सड़क की मरम्मत नहीं हुई है। नतीजतन, जगह-जगह बड़े-बड़े गड्ढे बन गए हैं, जिससे रोजाना वाहन फंस रहे हैं। कई बार शिकायत की जा चुकी है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बिलासपुर गांव का गंदा पानी चौक की ओर बहता है।

चौक पर पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। इससे मुख्य सड़क पर जलभराव हो जाता है, जिससे रोजाना वाहनों को नुकसान पहुंचता है। इससे चौक पर लंबा जाम भी लग जाता है। इस सड़क पर गड्ढे इतने गहरे हैं कि बड़े कैंटर भी फंस जाते हैं।

बिलासपुर और तावडू के बीच करीब दो दर्जन बड़ी कंपनियों के गोदाम हैं, जहां रोजाना हजारों टन माल आता-जाता है। सैकड़ों बड़े कैंटर और ट्रेलर इसी काम के लिए इस सड़क पर आते-जाते हैं। इन कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों को भी इसी सड़क से आना-जाना पड़ता है। पानी की निकासी न होने के कारण पूरी सड़क जर्जर हालत में है।

बिलासपुर खुर्द गांव के पास चार फुट गहरे गड्ढे बिलासपुर चौक से तावडू तक जाने वाली यह सड़क रखरखाव के अभाव में जगह-जगह बड़े-बड़े गड्ढों से जर्जर हो गई है। बिलासपुर खुर्द गाँव के सरकारी स्कूल के सामने लगभग तीन से चार फुट गहरे गड्ढे बन गए हैं। इसी तरह, बिलासपुर चौक पर भी दो से तीन फुट गंदा पानी जमा हो जाता है।

पथरेड़ी गांव के पास भी गहरे गड्ढे बन गए हैं, जिनमें वाहन चालक रोजाना फंस जाते हैं। यहाँ के दुकानदारों को भी गंदे पानी के कारण काफी नुकसान हो रहा है। इस संबंध में कई शिकायतें दर्ज कराई गई हैं। मानेसर के एसडीएम दर्शन यादव का कहना है कि इस समस्या के समाधान के लिए काम चल रहा है और जल्द ही इसका समाधान निकाल लिया जाएगा।

बिलासपुर फ्लाईओवर का निर्माण शुरू हो गया है। तावडू जाने के लिए यही एकमात्र रास्ता है। कभी फ्लाईओवर तो कभी गंदे पानी और गड्ढों के कारण यातायात जाम की समस्या होती है। इससे स्थानीय निवासियों और यहाँ काम करने वाले कर्मचारियों को काफ़ी नुकसान हो रहा है। इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिए।