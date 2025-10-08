दिल्ली और गुरुग्राम के बीच होगी बेहतर कनेक्टिविटी, अब डेढ़ घंटे का सफर सिर्फ 20 मिनट में होगा पूरा

दिल्ली और गुरुग्राम के बीच बेहतर कनेक्टिविटी के लिए केंद्र सरकार एम्स से गुरुग्राम तक एक एक्सप्रेसवे बनाने की योजना बना रही है। 35 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे से दिल्ली-गुरुग्राम के बीच यात्रा का समय कम हो जाएगा और प्रदूषण में भी कमी आएगी। यह एक्सप्रेसवे गुरुग्राम-फरीदाबाद रोड से जुड़ेगा और हवाई अड्डे तक पहुंच को सुगम बनाएगा। इससे दिल्ली-एनसीआर के निवासियों को काफी फायदा होगा।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली और गुरुग्राम के बीच कनेक्टिविटी बेहतर करने के लिए केंद्र सरकार ने एम्स से गुरुग्राम तक महिपालपुर होते हुए एक्सप्रेसवे बनाने की योजना पर काम शुरू कर दिया है। डीपीआर का काम शुरू हो गया है।

डीपीआर में व्यवहार्यता रिपोर्ट दी जाएगी और यह स्पष्ट किया जाएगा कि यह मार्ग कहां भूमिगत और कहां एलिवेटेड होगा। चर्चा है कि एम्स से महिपालपुर तक का हिस्सा भूमिगत और बाकी हिस्सा एलिवेटेड हो सकता है। डीपीआर के बाद इस चर्चा पर विराम लग जाएगा। अभी व्यस्त समय में एम्स से गुरुग्राम के सिरहौल बॉर्डर तक जाने में कम से कम डेढ़ घंटे का समय लगता है।

गुरुग्राम-फरीदाबाद रोड तक पहुंचने में कम से कम दो घंटे लगते हैं। एक्सप्रेसवे का काम पूरा होने के बाद गुरुग्राम-फरीदाबाद रोड तक पहुंचने में 20 से 25 मिनट का समय लगेगा। इससे सिरहौल बॉर्डर से महिपालपुर तक दिल्ली-गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक जाम कम होगा। इससे न सिर्फ समय की बचत होगी, बल्कि प्रदूषण भी कम होगा। प्रस्तावित योजना पर दैनिक जागरण गुरुग्राम के मुख्य संवाददाता आदित्य राज की रिपोर्ट इस प्रकार है:

पूरी परियोजना पर एक नजर यह लगभग 35 किलोमीटर लंबा सिग्नल-मुक्त एक्सप्रेसवे होगा।

इस परियोजना की अनुमानित लागत लगभग पाँच हज़ार करोड़ रुपये है।

यह घाटा गांव के सामने गुरुग्राम-फरीदाबाद मार्ग से जुड़ेगा।

एक्सप्रेसवे के भूमिगत और एलिवेटेड दोनों हिस्से छह-छह लेन के होंगे।

यह दिल्ली क्षेत्र में हवाई अड्डे की ओर जाने वाली मुख्य सड़कों से जुड़ेगा। परियोजना के मुख्य उद्देश्य यह दिल्ली और गुरुग्राम के बीच कनेक्टिविटी में सुधार करेगा।

यह कनेक्टिविटी में सुधार करेगा, खासकर एम्स और गुरुग्राम के बीच।

यह दिल्ली और गुरुग्राम में वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करेगा।

यह गुरुग्राम सहित कई इलाकों में हवाई अड्डे से कनेक्टिविटी में सुधार करेगा। यह कई राजमार्गों और एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा नया एक्सप्रेसवे गुरुग्राम-फरीदाबाद रोड से जुड़ा होगा। गुरुग्राम-फरीदाबाद रोड, घाटा गांव के पास दक्षिणी परिधीय सड़क (एसपीआर) से जुड़ता है, जो आगे चलकर दिल्ली-गुरुग्राम एक्सप्रेसवे और द्वारका एक्सप्रेसवे से जुड़ता है। गुरुग्राम-सोहना हाईवे वाटिका चौक से होकर गुजरता है, जो आगे चलकर सोहना से ठीक पहले अलीपुर गांव के पास दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे से जुड़ता है।

एसपीआर, वाटिका चौक पर गुरुग्राम-सोहना हाईवे की सर्विस लेन से जुड़ता है। वाटिका चौक से घाटा गांव तक के हिस्से को गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार, एम्स-गुरुग्राम वाया महिपालपुर एक्सप्रेसवे न केवल साइबर सिटी और दक्षिणी दिल्ली के निवासियों को लाभान्वित करेगा, बल्कि दिल्ली और हरियाणा के विभिन्न क्षेत्रों के साथ-साथ राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के निवासियों को भी सीधे लाभान्वित करेगा।

दिल्ली में, एक्सप्रेसवे एम्स आईएनए से शुरू होगा और ब्रिगेडियर होशियार सिंह मार्ग, अफ्रीका एवेन्यू, वसंत विहार, नेल्सन मंडेला मार्ग और वसंत कुंज से होकर गुज़रेगा। सबसे बड़ा फायदा क्या होगा? दिल्ली-एनसीआर में सबसे ज़्यादा ट्रैफ़िक जाम दिल्ली-गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर महिपालपुर और सिरहौल बॉर्डर के बीच है। द्वारका एक्सप्रेसवे के निर्माण के बाद भी, रोज़ाना औसतन 3,00,000 वाहन सिरहौल बॉर्डर पार करते हैं। इनमें से ज़्यादातर वाहन व्यस्त समय, सुबह 8 बजे से 11 बजे तक और शाम 5 बजे से 9 बजे तक, पार करते हैं।

नए एक्सप्रेसवे के पूरा होने के बाद, दिल्ली एयरपोर्ट या एम्स से फरीदाबाद, पलवल, नूंह, अलवर, जयपुर, दौसा और वडोदरा से मुंबई जाने वाले वाहनों को सिरहौल बॉर्डर, इफको चौक या राजीव चौक की बजाय महिपालपुर के रास्ते भेजा जाएगा।