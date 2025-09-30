Language
    लाइव डिबेट में राहुल गांधी पर आपत्तिजनक बयान पर भड़की कांग्रेस, गुरुग्राम पुलिस से एफआईआर करने की मांग

    By Vinay Trivedi Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 11:01 PM (IST)

    गुरुग्राम में राहुल गांधी के खिलाफ भाजपा प्रवक्ता के आपत्तिजनक बयान के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। यूथ कांग्रेस ने पुलिस आयुक्त से मिलकर एफआईआर दर्ज करने की मांग की। कांग्रेस जिलाध्यक्ष वर्धन यादव ने भाजपा पर राहुल गांधी की लोकप्रियता से बौखलाकर हिंसा की भाषा बोलने का आरोप लगाया।

    राहुल गांधी के खिलाफ आपत्तिजनक बयान पर कांग्रेसियों में उबाल

    जागरण संवाददता, गुरुग्राम। लाइव टीवी डिबेट में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ भाजपा प्रवक्ता द्वारा आपत्तिजनक बयान देने से गुरुग्राम के कांग्रेसियों में भी उबाल है।

    यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष निशित कटारिया ने टीम के साथ मंगलवार दोपहर गुरुग्राम पुलिस आयुक्त से मुलाकात की। उन्हें शिकायत पत्र सौंपकर भाजपा प्रवक्ता के खिलाफ तुरंत एफआईआर करने की मांग की।

    निशित कटारिया ने शिकायत में कहा कि केरल के भाजपा प्रवक्ता पिंटू महादेव ने हिंसा को बढ़ावा देने वाला कृत्य किया है। इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गोली मारने जैसे बयान कहीं से भी सही नहीं हैं।

    यह महज राजनीतिक बयानबाजी नहीं बल्कि विपक्ष के प्रमुख नेता और युवाओं की आवाज उठाने वाले राहुल गांधी की हत्या के लिए सीधा उकसावा है।

    कहा कि राहुल गांधी पहले से ही जोखिम में हैं, जिसको लेकर सीआरपीएफ बार-बार अलर्ट जारी कर चुकी है। ऐसे में सत्तारूढ़ दल के प्रवक्ता द्वारा खुलेआम धमकी देना एक साजिश और हिंसा को बढ़ावा देने वाला कृत्य है।

    कहा कि यह बयान बीएनएस की कई धाराओं के तहत अपराध की श्रेणी में आता है। यूथ कांग्रेस ने पुलिस आयुक्त से तत्काल एफआइआर दर्ज कर कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है।

    भड़के वर्धन यादव, कहा-भाजपा का असली चेहरा उजागर

    कांग्रेस के ग्रामीण जिलाध्यक्ष वर्धन यादव ने भी भाजपा प्रवक्ता द्वारा राहुल गांधी पर आपत्तिजनक बयानबाजी पर तीखा हमला बोला।

    उन्होंने कहा कि भाजपा अब पूरी तरह बौखला चुकी है और यही कारण है कि उनके प्रवक्ता खुले मंच पर लोकतांत्रिक मर्यादाओं को ताक पर रखकर हिंसा की भाषा बोल रहे हैं। वर्धन ने कहा कि भाजपा का असली चरित्र देश के सामने है।

    कहा कि राहुल गांधी ने जब पूरे तथ्यों और सबूतों के साथ भाजपा की वोट चोरी और धांधलियों का पर्दाफाश किया तो सच्चाई जनता के सामने आ गई। बिहार समेत कई राज्यों में जनता भाजपा की चालबाजियों को समझ चुकी है।

    यही कारण है कि अब भाजपा नेता बौखलाहट में गीदड़ भभकियां दे रहे हैं। कहा कि राहुल गांधी अकेले नहीं हैं, पूरा देश उनके साथ खड़ा है।

    जनता जान चुकी है कि भाजपा की सरकार महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्याओं और भ्रष्टाचार से ध्यान भटकाने के लिए हिंसा और धमकियों की राजनीति करती है। लेकिन अब लोग उनके जाल में फंसने वाले नहीं हैं।

