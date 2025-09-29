Language
    गुरुग्राम से पटाखे लाकर दिल्ली में कमा रहा था मोटा मुनाफा, पुलिस ने दो आरोपियों को किया गिरफ्तार

    By Rakesh Kumar Singh Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 08:11 PM (IST)

    दिवाली से पहले दिल्ली पुलिस सक्रिय हो गई है क्योंकि सरकार ने पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया है। क्राइम ब्रांच ने दो पटाखा विक्रेताओं को गिरफ्तार किया और 164 किलो प्रतिबंधित पटाखे जब्त किए जो गुरुग्राम से लाकर दिल्ली में बेचे जा रहे थे। पुलिस आयुक्त सतीश गोलचा ने पुलिस को प्रतिबंध का सख्ती से पालन कराने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी प्रदूषण पर चिंता जताई है।

    क्राइम ब्रांच ने दो पटाखा विक्रेताओं को गिरफ्तार किया। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिवाली नजदीक आते ही पटाखा व्यापारी सक्रिय हो गए हैं। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया है। पुलिस आयुक्त सतीश गोलचा ने इस प्रतिबंध के दौरान कोई भी पटाखे न बेचे, यह सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली पुलिस को सक्रिय कर दिया है।

    पुलिस की सक्रियता के चलते क्राइम ब्रांच ने पटाखे बेचने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 164 किलो प्रतिबंधित पटाखे बरामद किए हैं। ये पटाखे गुरुग्राम से दिल्ली लाकर महंगे दामों पर बेचे जा रहे थे।

    डीसीपी पंकज कुमार ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने वायु प्रदूषण के स्तर में खतरनाक वृद्धि पर बार-बार गंभीर चिंता व्यक्त की है, खासकर त्योहारों के मौसम में, जब प्रतिबंधित पटाखों का व्यापक उपयोग समस्या को और बढ़ा देता है।

    प्रतिबंधित पटाखों की बिक्री को रोकने के लिए, क्राइम ब्रांच राजधानी में इन पटाखों के अवैध भंडारण और बिक्री का पता लगाने और उन्हें रोकने के लिए लगातार अभियान चला रही है। टीम को अवैध पटाखों की बिक्री और आपूर्ति में शामिल व्यक्तियों के बारे में जानकारी जुटाने का काम सौंपा गया था।

    इसी सिलसिले में, 27 सितंबर को एक गुप्त सूचना के आधार पर, एसीपी नरेंद्र बेनीवाल और इंस्पेक्टर नीरज कुमार शर्मा के नेतृत्व में एक पुलिस टीम ने दिल्ली के विजय नगर में छापा मारकर ललित कुमार गुलाटी और मुकुल वासन को गिरफ्तार किया।

    दोनों निवासी डबल स्टोरी, विजय नगर, उनके पास से 164 किलोग्राम प्रतिबंधित पटाखे बरामद हुए। पूछताछ के दौरान, आरोपियों ने बताया कि उन्होंने ये पटाखे गुरुग्राम से खरीदकर दिल्ली में ऊँचे दामों पर बेचे थे। प्रतिबंधित पटाखों की पूरी आपूर्ति श्रृंखला का पता लगाने के लिए आगे की जाँच जारी है।