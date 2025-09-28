Haryana News: हरियाणा के इस जिले में अवैध निर्माणों पर चलेगा बुलडोजर, पर्यटन विभाग की भूमि पर किया अतिक्रमण

सोहना में पर्यटन विभाग की जमीन पर बने अवैध निर्माणों पर जल्द ही बुलडोजर चलेगा। डीटीपी आरएस बाठ ने कब्जाधारियों को 10 दिन में कब्जा हटाने का आदेश दिया है। लगभग 250 परिवारों ने साढ़े नौ एकड़ भूमि पर अवैध रूप से आशियाने बना रखे हैं। कब्जाधारियों की मांग है कि सरकार भूमि को उनके नाम कर दे लेकिन अधिकारियों ने साफ इनकार कर दिया है।

सतीश राघव, सोहना। पर्यटन विभाग की भूमि पर बने अवैध निर्माणों पर जल्द ही पीला पंजा चलेगा। पहले चरण में पीर कालोनी और पहाड़ कालोनी में बने अवैध निर्माण निशाने पर होंगे। डीटीपी आरएस बाठ ने अवैध कब्जा करने वालों को स्पष्ट संदेश दे दिया है कि अगले 10 दिनों के भीतर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। सभी स्वयं कब्जा हटा लें, अन्यथा कार्रवाई शुरू होने के बाद सामान निकालने का भी मौका नहीं दिया जाएगा।

जानकारी के मुताबिक पर्यटन विभाग की लगभग साढ़े नौ एकड़ भूमि पर करीब 250 परिवारों ने अवैध रूप से कब्जा कर आशियाने बना रखे हैं। कब्जा हटाने को लेकर शुक्रवार को सोहना बारबेट टूरिस्ट काम्प्लेक्स पर पर्यटन विभाग के स्थानीय अधिकारी व अवैध कब्जा करने वालों के बीच बैठक का आयोजन किया गया।

बैठक में डीटीपी व नोडल अधिकारी आरएस बाठ विशेष रूप से मौजूद रहे। बैठक अवैध कब्जाधारियों का पक्ष सुनने के लिए बुलाई गई थी। जिसमें काफी संख्या में महिलाएं भी मौजूद रहीं। कब्जाधारियों की ओर से पार्षद प्रतिनिधि टेकचंद एवं पूर्व पार्षद कासिम खान, पूर्व पार्षद अनिल कुमार ने कालोनी में बसे लोगों का पक्ष रखा।

उन्होंने कहा कि यह भूमि सरकारी है, जिस पर गरीब परिवार के लोग वर्षों से आशियाना बनाकर रह रहे हैं। उनके पास अन्य कोई आशियाना नहीं है। उन्होंने गुहार लगाते हुए कहा कि सरकार सरकारी रेट तय करके भूमि को अवैध कब्जाधारियों के नाम कर दे। इस पर नोडल अधिकारी आरएस बाठ ने दो टूक जवाब दिया कि सरकारी भूमि पर कब्जा नहीं रहने दिया जाएगा। लोग अपने आप कब्जा खाली कर दें।

ऐसे लोगों पर शिकंजा पहले कसा जाएगा जो नशाखोरी के साथ अन्य असामाजिक गतिविधियों में संलिप्त हैं, जिनकी वजह से सोहना शहर बदनामी झेल रहा है। शिव नगरी सोहना शहर को बदनाम नहीं होने दिया जाएगा। सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। बैठक में बारबेट टूरिस्ट काम्प्लेक्स के प्रबंधक सुनील शर्मा, पूर्व पार्षद रमन जांगड़ा आदि भी मौजूद रहे।

अदालती जंग हारे कब्जेधारी अवैध कब्जा करने वाले अदालती जंग में भी हार चुके हैं। एसडीएम के अलावा अदालत में पर्यटन विभाग की जीत हासिल हो चुकी है। इसके अलावा एसडीएम व उपायुक्त गुरुग्राम ने भी कब्जे खाली करने के आदेश जारी किए हुए हैं। पर्यटन विभाग के स्थानीय अधिकारी प्रबंधक सुनील कुमार का भी कहना है कि अदालत में हार होने के बाद भी लोग अवैध कब्जा नहीं हटा रहे हैं।