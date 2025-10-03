महज आठ घंटे में पकड़ा गया भाजपा नेता का घर साफ करने वाला चोर, सात दिन पहले ही रखा था नेपाली सहायक

गुरुग्राम में भाजपा उपाध्यक्ष ममता भारद्वाज के घर से 20 लाख की चोरी हुई। नेपाली मूल के सहायक ने साथी संग मिलकर जेवर और नकदी चुराई। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए एक आरोपी को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया और कुछ जेवर बरामद किए। दूसरा आरोपी जो दिल्ली पुलिस का इनामी है अभी फरार है। यह घटना घरेलू सहायकों द्वारा चोरी की बढ़ती घटनाओं को दर्शाती है।

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। नेपाली घरेलू सहायकों द्वारा घर में चोरी की एक और वारदात सामने आई है। यह चाेरी गुरुवार सुबह भाजपा महरौली जिला उपाध्यक्ष ममता भारद्वाज के गुरुग्राम के सेक्टर 49 आर्चिड पेटल्स विला सोसायटी स्थित घर में की गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

आरोपी घर से 18 लाख के जेवर और दो लाख रुपये की नकदी चोरी कर ले गए। सेक्टर 50 थाना पुलिस और सेक्टर 43 क्राइम ब्रांच की टीम ने सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी सहायता के आधार पर आठ घंटे में ही घरेलू सहायक को दिल्ली के आनंद विहार से धर दबोचा। अभी इसका साथी फरार है।

ममता भारद्वाज ने सेक्टर 50 थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह महरौली भाजपा की जिला उपाध्यक्ष हैं और एथ्रीएम कंस्ट्रक्शन कंपनी की मालकिन भी हैं। करीब सात आठ दिन पहले उन्होंने दिल्ली की एक एजेंसी के माध्यम से नेपाल मूल के युवराज थापा नाम के युवक को घर की साफ-सफाई के लिए काम पर रखा था। गुरुवार सुबह साढ़े आठ बजे वह अपने पति अरुण भारद्वाज के साथ पार्क में घूमने के लिए गई थीं।

आधे घंटे बाद जब वापस आईं तो घर की अलमारी खुली थी और लाॅकर भी खुला पड़ा था। इसमें रखी एक सोने की चेन, दो हार, दो जोड़ी झुमके, एक जोड़ी टाप्स, एक अंगूठी, दो कड़े, हीरे का एक ब्रेसलेट और दो लाख रुपये की नकदी गायब थी।

उन्होंने चोरी गए सामान की कीमत करीब 20 लाख रुपये बताई। केस दर्ज होने के बाद तुरंत थाना पुलिस, क्राइम ब्रांच और डाॅग स्क्वायड की टीमों ने घटनास्थल का जायजा लिया। ममता ने घरेलू सहायक पर शक जताया। सेक्टर 43 क्राइम ब्रांच प्रभारी इंस्पेक्टर नरेंद्र शर्मा की टीम ने जांच करते हुए एक आरोपी को गुरुवार दोपहर बाद दिल्ली के आनंद विहार बस स्टैंड के पास से गिरफ्तार कर लिया। इसकी पहचान नेपाल के बजुरा जिले के युवराज थापा के रूप में की गई।

सात दिन पहले ही काम पर रखा था, नहीं हुआ था वेरिफिकेशन आरोपी से पुलिस पूछताछ में पता चला कि वह दो महीने पहले दिल्ली में एक ढाबे पर काम कर रहा था। सात दिन पहले ही वह गुरुग्राम के सेक्टर 49 स्थित एक घर में काम करने के लिए आया था। अभी तक उसका वेरिफिकेशन भी नहीं कराया गया था।

इसी दौरान उसने घर में रखी ज्वेलरी व नकदी देख ली। गुरुवार सुबह जैसे ही घर के लोग बाहर गए थे तो इसने अपने एक अन्य साथी भीम बहादुर जोरा के साथ मिलकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरी के बाद दोनों ने ज्वेलरी व अन्य सामान को आपस में बांट लिया और अलग-अलग हो गए थे। यह नेपाल भागने की फिराक में था। पुलिस ने इसके कब्जे से दो सोने के हार, एक सोने की अंगूठी व एक चेन व डायमंड का ब्रेसलेट बरामद किया है। आधे जेवर और दो लाख की नकदी इसका दूसरा साथी ले गया और अभी वह फरार है।