Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    महज आठ घंटे में पकड़ा गया भाजपा नेता का घर साफ करने वाला चोर, सात दिन पहले ही रखा था नेपाली सहायक

    By Vinay Trivedi Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 05:50 PM (IST)

    गुरुग्राम में भाजपा उपाध्यक्ष ममता भारद्वाज के घर से 20 लाख की चोरी हुई। नेपाली मूल के सहायक ने साथी संग मिलकर जेवर और नकदी चुराई। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए एक आरोपी को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया और कुछ जेवर बरामद किए। दूसरा आरोपी जो दिल्ली पुलिस का इनामी है अभी फरार है। यह घटना घरेलू सहायकों द्वारा चोरी की बढ़ती घटनाओं को दर्शाती है।

    prefferd source google
    Hero Image
    भाजपा महरौली उपाध्यक्ष के घर 20 लाख की चोरी, आठ घंटे में ही आरोपी गिरफ्तार।

    जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। नेपाली घरेलू सहायकों द्वारा घर में चोरी की एक और वारदात सामने आई है। यह चाेरी गुरुवार सुबह भाजपा महरौली जिला उपाध्यक्ष ममता भारद्वाज के गुरुग्राम के सेक्टर 49 आर्चिड पेटल्स विला सोसायटी स्थित घर में की गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आरोपी घर से 18 लाख के जेवर और दो लाख रुपये की नकदी चोरी कर ले गए। सेक्टर 50 थाना पुलिस और सेक्टर 43 क्राइम ब्रांच की टीम ने सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी सहायता के आधार पर आठ घंटे में ही घरेलू सहायक को दिल्ली के आनंद विहार से धर दबोचा। अभी इसका साथी फरार है।

    ममता भारद्वाज ने सेक्टर 50 थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह महरौली भाजपा की जिला उपाध्यक्ष हैं और एथ्रीएम कंस्ट्रक्शन कंपनी की मालकिन भी हैं।

    करीब सात आठ दिन पहले उन्होंने दिल्ली की एक एजेंसी के माध्यम से नेपाल मूल के युवराज थापा नाम के युवक को घर की साफ-सफाई के लिए काम पर रखा था। गुरुवार सुबह साढ़े आठ बजे वह अपने पति अरुण भारद्वाज के साथ पार्क में घूमने के लिए गई थीं।

    आधे घंटे बाद जब वापस आईं तो घर की अलमारी खुली थी और लाॅकर भी खुला पड़ा था। इसमें रखी एक सोने की चेन, दो हार, दो जोड़ी झुमके, एक जोड़ी टाप्स, एक अंगूठी, दो कड़े, हीरे का एक ब्रेसलेट और दो लाख रुपये की नकदी गायब थी।

    उन्होंने चोरी गए सामान की कीमत करीब 20 लाख रुपये बताई। केस दर्ज होने के बाद तुरंत थाना पुलिस, क्राइम ब्रांच और डाॅग स्क्वायड की टीमों ने घटनास्थल का जायजा लिया। ममता ने घरेलू सहायक पर शक जताया।

    सेक्टर 43 क्राइम ब्रांच प्रभारी इंस्पेक्टर नरेंद्र शर्मा की टीम ने जांच करते हुए एक आरोपी को गुरुवार दोपहर बाद दिल्ली के आनंद विहार बस स्टैंड के पास से गिरफ्तार कर लिया। इसकी पहचान नेपाल के बजुरा जिले के युवराज थापा के रूप में की गई।

    सात दिन पहले ही काम पर रखा था, नहीं हुआ था वेरिफिकेशन

    आरोपी से पुलिस पूछताछ में पता चला कि वह दो महीने पहले दिल्ली में एक ढाबे पर काम कर रहा था। सात दिन पहले ही वह गुरुग्राम के सेक्टर 49 स्थित एक घर में काम करने के लिए आया था। अभी तक उसका वेरिफिकेशन भी नहीं कराया गया था।

    इसी दौरान उसने घर में रखी ज्वेलरी व नकदी देख ली। गुरुवार सुबह जैसे ही घर के लोग बाहर गए थे तो इसने अपने एक अन्य साथी भीम बहादुर जोरा के साथ मिलकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया।

    चोरी के बाद दोनों ने ज्वेलरी व अन्य सामान को आपस में बांट लिया और अलग-अलग हो गए थे। यह नेपाल भागने की फिराक में था।

    पुलिस ने इसके कब्जे से दो सोने के हार, एक सोने की अंगूठी व एक चेन व डायमंड का ब्रेसलेट बरामद किया है। आधे जेवर और दो लाख की नकदी इसका दूसरा साथी ले गया और अभी वह फरार है।

    दिल्ली पुलिस का 50 हजार का इनामी है जोरा

    क्राइम ब्रांच के मुताबिक भीम बहादुर जोरा के बारे में जानकारी मिली है कि वह दिल्ली पुलिस का 50 हजार रुपये का इनामी है। उसने 2024 में हजरत निजामुद्दीन थाना क्षेत्र में एक डाॅक्टर की हत्या कर दी थी। इसके बाद से ही वह फरार चल रहा है।

    यह भी पता चला है कि वह गुरुग्राम के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में बीते महीनों हुई एक चोरी की घटना में भी वांछित है। फिलहाल क्राइम ब्रांच की टीम आरोपित की तलाश कर रही है।

    यह भी पढ़ें- अंसल प्रॉपर्टीज पर ED की बड़ी कार्रवाई, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब में संपत्तियां कीं अटैच