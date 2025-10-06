Language
    बादशाहपुर सब-स्टेशन पर 70 लाख रुपये की लागत से लगेगा नया पैनल सेट, वोल्टेज की समस्या से मिलेगी राहत

    By Aditya Raj Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 09:32 PM (IST)

    बादशाहपुर के 220 केवीए सब-स्टेशन में बिजली आपूर्ति को सुदृढ़ करने के लिए 70 लाख रुपये की लागत से नया पैनल सेट लगाया जा रहा है। पुराने पैनल के कारण उपभोक्ताओं को बिजली कटौती और कम वोल्टेज की समस्या हो रही थी। नए पैनल में आधुनिक सुरक्षा सुविधाएँ होंगी और 15 वैक्यूम सर्किट ब्रेकर लगे होंगे जिससे बादशाहपुर और आसपास के इलाकों में बिजली आपूर्ति सुचारू हो जाएगी।

    बादशाहपुर और आसपास के इलाकों में बिजली आपूर्ति सुचारू हो जाएगी।

    जागरण संवाददाता, बादशाहपुर। बिजली आपूर्ति व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने के लिए बादशाहपुर 220 केवीए सब-स्टेशन पर बड़े पैमाने पर तकनीकी उन्नयन का कार्य चल रहा है। टी-3 ट्रांसफार्मर के पैनल सेट को बदला जाएगा। इस कार्य पर लगभग 70 लाख रुपये खर्च होने का अनुमान है।

    पुराने पैनल सेट के कारण उपभोक्ताओं को बार-बार बिजली कटौती और कम वोल्टेज की समस्या का सामना करना पड़ रहा है।

    मौजूदा पैनल सेट पुराना हो चुका है, जिससे बार-बार खराबी आ रही है। नए 2000 एम्पीयर पैनल सेट की स्थापना से यह समस्या काफी हद तक कम हो जाएगी और ट्रांसफार्मर की दक्षता में सुधार होगा। नए पैनल सेट में 15 वैक्यूम सर्किट ब्रेकर लगे होंगे, जिससे बिजली आपूर्ति का बेहतर नियंत्रण और सुरक्षा सुनिश्चित होगी।

    वर्तमान में, टी-2 ट्रांसफार्मर 10 फीडरों को बिजली आपूर्ति करता है। इन फीडरों में 11 केवीए बादशाहपुर, सकतपुर, सरला होल्डिंग, बीएसएफ कैंप, जेल कॉम्प्लेक्स, मारुति कुंज, कृष्णा कुंज और सहजवास फीडर शामिल हैं।

    अधिकारियों का कहना है कि इस काम के पूरा होने के बाद बादशाहपुर, सोहना रोड, सेक्टर 68 से 70, टिकली और आसपास के इलाकों में बिजली आपूर्ति और भी सुचारू हो जाएगी। गर्मी और बरसात के मौसम में ओवरलोड या तकनीकी खराबी के कारण होने वाली समस्याओं में भी कमी आने की उम्मीद है।

    नए पैनल सेट में अत्याधुनिक सुरक्षा सुविधाएं शामिल होंगी, जो बिजली कटौती और वोल्टेज में उतार-चढ़ाव जैसी समस्याओं को नियंत्रित करने में मदद करेंगी।

    बादशाहपुर सबस्टेशन पर ट्रांसफार्मर के पैनल को बदलने की प्रक्रिया चल रही है। अगले सप्ताह काम शुरू हो जाएगा। नए पैनल सेट के लगने के बाद बिजली आपूर्ति और भी सुचारू हो जाएगी।

    -वी.पी. सिंह, कार्यकारी अभियंता, टीएस डिवीजन, हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम