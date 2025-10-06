गुरुग्राम में आशियारा सोसायटी के खरीदारों का प्रदर्शन, फ्लैट मालिकों ने हरेरा और बिल्डर के खिलाफ खोला मोर्चा

सेक्टर 37सी स्थित आशियारा सोसायटी के फ्लैट खरीदारों ने बिल्डर के खिलाफ प्रदर्शन किया खरीदारों ने रेणुका ट्रेडर्स पर आरोप लगाया कि 2018 में शुरू हुई परियोजना में सात साल बाद भी 80% काम ही हुआ है। हरेरा में शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही। खरीदारों का कहना है कि वे ईएमआई और किराया दोनों दे रहे हैं और मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं।

संवाद सहयोगी, नया गुरुग्राम। सेक्टर-37सी स्थित आशियारा सोसायटी के फ्लैट खरीदारों ने रविवार को निर्माण में लगातार हो रही देरी के विरुद्ध सिविल लाइंस स्थित प्रदेश के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह के आवास के पास प्रदर्शन किया। खरीदारों ने रेणुका ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड पर गंभीर आरोप लगाते हुए ज्ञापन भी सौंपा।

फ्लैट मालिकों का कहना है कि प्रोजेक्ट साल 2018 में शुरू हुआ था और चार साल में कब्जा देने का वादा किया गया था, लेकिन सात साल बाद भी केवल 80 प्रतिशत निर्माण ही पूरा हो पाया है। बिल्डर ने हरियाणा सरकार की किफायती आवास योजना के तहत यह परियोजना विकसित की थी जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी भी शामिल हैं।

खरीदारों का आरोप है कि हरेरा में याचिका दायर करने के बावजूद केवल तारीखें मिल रही हैं। वहीं टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग का जवाब होता है कि मामला हरेरा का है। इस स्थिति में फ्लैट खरीदार समझ नहीं पा रहे कि न्याय के लिए किस दफ्तर का दरवाज़ा खटखटाएं।

प्रदर्शन करने वाले आवंटियों ने कहा कि बिल्डर पिछले तीन साल से बार-बार निर्माण जल्द पूरा करने का आश्वासन दे रहा है, लेकिन कोई प्रगति नहीं हुई। ठेकेदारों को भुगतान नहीं किया गया है, जिससे मजदूर साइट छोड़कर जा चुके हैं। खरीदारों का आरोप है कि एस्क्रो खाते से पूरा धन निकाल लिया गया, जबकि हरेरा अधिकारी मूकदर्शक बने रहे।