'गुरुग्राम में रहकर 10 साल घटी मेरी उम्र', बिहार की तारीफ कर ऐसा क्यों बोले मंत्री राव नरबीर; वायरल हुआ बयान

डिजिटल डेस्क, गुरुग्राम। कैबिनेट मंत्री राव नरबीर का एक और बयान चर्चा में आया है। उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान प्रदूषण के मामले में बिहार के मधुबन जिले को गुरुग्राम से बेहतर बताया। राव ने कहा कि गुरुग्राम रहने लायक जगह, लेकिन देश में सबसे प्रदूषित।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मंत्री राव नरबीर ने कहा कि गुरुग्राम में रहने कि वजह से मेरी उम्र 10 साल कम हो गई है। उन्होंने अगली पीढ़ी को लेकर भी चिंता जताई। राव ने लोगों से की अपील की कि दो पेड़ कम से कम लगाएं।

मंत्री राव नरबीर ने कार्यक्रम के दौरान मंच से कहा कि प्रदूषण में पॉलीथिन का 40 प्रतिशत योगदान है। मैं पॉलीथिन नहीं रोक पाया और न रोक पाउंगा। मॉल से लेकर रेहडी पर पॉलीथिन का इस्तेमाल हो रहा है। यह भी पढ़ें- डिजिटल अरेस्ट का ‘शिकार’ बनकर साइबर थाने पहुंचे DGP ओपी सिंह, पुलिस महकमे में मचा हड़कंप! इससे पहले भी मंत्री राव का एक बयान चर्चा में आया था, जब उन्होंने कहा कि नायब सिंह सैनी अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन, वह सैनी है और आपको जाट मुख्यमंत्री चाहिए। साथ ही कहा था कि दौलताबाद में मैंने 15 करोड़ रुपये के विकास कार्य करवाए लेकिन, 15000 वोट में से मुझे सिर्फ 400 वोट मिले। यह 400 वोट दौलताबाद गांव के हैं या फिर दौलताबाद में पड़ने वाले शहरी आवास क्षेत्र के हैं, यह आप लोग खुद तय कर लो।

पूर्व विधायक के बेटे मिलन ने किया पलटवार कैबिनेट मंत्री राव नरबीर के बयान पर पूर्व विधायक राकेश दौलताबाद के बेटे मिलन ने पलटवार किया है। मिनल ने तंज कसते हुए कहा कि कैबिनेट मंत्री दौलताबाद से कम वोट मिलने के दर्द को भुला नहीं पा रहे हैं, जो इस तरह लोगों को जाति में बांटने वाले बयान दे रहे हैं।