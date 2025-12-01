Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    डिजिटल अरेस्ट का ‘शिकार’ बनकर साइबर थाने पहुंचे DGP ओपी सिंह, पुलिस महकमे में मचा हड़कंप!

    By Rajesh Kumar Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 05:53 PM (IST)

    हरियाणा के डीजीपी ओपी सिंह डिजिटल अरेस्ट की शिकायत लेकर गुरुग्राम के साइबर पुलिस स्टेशन पहुंचे। गार्ड ने उन्हें पहचाना नहीं और ड्यूटी ऑफिसर के पास भेजा। उन्होंने आम नागरिकों को मिलने वाली मदद का आकलन किया। डीजीपी ने साइबर अपराधों को रोकने और जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने बैंकों को साइबर फ्रॉड में लापरवाही के लिए जिम्मेदार ठहराया और नागरिकों से सतर्क रहने की अपील की। साइबर अपराध से निपटने के लिए जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे।

    prefferd source google
    Hero Image

    हरियाणा के पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह अचानक गुरुग्राम के साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन पहुंचे। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। डिजिटल अरेस्ट का शिकार बनकर हरियाणा के DGP ओपी सिंह सोमवार शाम करीब 4:30 बजे अपनी प्राइवेट कार से गुरुग्राम के साइबर पुलिस स्टेशन ईस्ट पहुंचे। गेट पर मौजूद गार्ड ने उन्हें नहीं पहचाना। जब DGP ने कहा कि उन्हें शिकायत दर्ज करानी है, तो गार्ड ने उन्हें दूसरी मंजिल पर ड्यूटी ऑफिसर के कमरा नंबर 24 में भेज दिया। DGP ने खुद शिकायतकर्ता बनकर पुलिस स्टेशन के अपने सरप्राइज इंस्पेक्शन की जानकारी अपने इंटरनेट मीडिया हैंडल X पर शेयर की।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    DGP ओपी सिंह ने लिखा, "जब मैं डिजिटल अरेस्ट की शिकायत दर्ज कराने अपनी प्राइवेट कार से गुरुग्राम के साइबर पुलिस स्टेशन पहुंचा, तो गेट पर मौजूद गार्ड ने मुझे नहीं पहचाना। जब मैंने कहा कि मुझे शिकायत दर्ज करानी है, तो उसने कहा कि ड्यूटी ऑफिसर दूसरी मंजिल पर कमरा नंबर 24 में है, जहां वह एक शिकायतकर्ता को देख रहा है।" उन्होंने एक वीडियो भी शेयर किया, जो शायद उन्होंने खुद बनाया हो। जैसे ही वह ड्यूटी ऑफिसर के कमरे में घुसे, पुलिसवाले खड़े हो गए, और DGP हंसने लगे।

    उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझे पहचान लिया। सरप्राइज इंस्पेक्शन के दौरान, DGP ने ग्राउंड लेवल पर आम नागरिक को दी जाने वाली मदद के असल तरीकों, व्यवहार और क्वालिटी का आकलन किया। DGP के सरप्राइज इंस्पेक्शन की जानकारी मिलने पर पुलिस कमिश्नर विकास अरोड़ा, इलाके के DCP, ACP, SHO और DA एक-एक करके पहुंचे। इस दौरान, DGP ने अधिकारियों के साथ विस्तार से बातचीत की।

    साइबर क्राइम के खिलाफ कार्रवाई की मांग की

    इंस्पेक्शन के बाद, DGP ने साइबर क्राइम को रोकने, पीड़ितों को जल्दी राहत देने और सोशल अवेयरनेस बढ़ाने के लिए उठाए जा रहे कदमों के बारे में जानकारी शेयर की। उन्होंने कहा कि हरियाणा पुलिस साइबर क्राइम की बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए लगातार मजबूत, असरदार और नई स्ट्रेटेजी अपना रही है। DGP ने कहा कि पुलिस लोक अदालत का इस्तेमाल फ्रीज की गई छोटी रकम के पीड़ितों को फाइनेंशियल राहत दिलाने में तेजी लाने के लिए करेगी, ताकि उन्हें बिना देरी के उनका रिफंड मिल सके।

    बैंक साइबर फ्रॉड में लापरवाही करते हैं, और पीड़ित को मुआवजा देने की जिम्मेदारी बैंक की है। DGP ने साफ किया कि अगर साइबर फ्रॉड में बैंक की तरफ से लापरवाही पाई जाती है, तो पीड़ित को किसी भी फाइनेंशियल नुकसान की भरपाई के लिए बैंक जिम्मेदार होगा। यह पीड़ितों के अधिकारों के लिए एक जरूरी सुरक्षा है। समाज को साइबर-सेफ बनाने के लिए DGP ने कहा कि जागरूकता को कैंपेन लेवल पर ले जाया जाएगा। इंटरनेट मीडिया, कम्युनिटी इवेंट्स और राज्य भर में कैंपेन के साथ-साथ स्कूल और कॉलेजों में हेड स्टूडेंट्स की स्पेशल टीमें बनाई जाएंगी, जिन्हें साइबर अवेयरनेस एंबेसडर बनाया जाएगा। ये एंबेसडर अपने इंस्टीट्यूशन में अपने साथियों को साइबर क्राइम से खुद को बचाने के तरीके सिखाएंगे।

    DGP का जनता को मैसेज

    DGP ओपी सिंह ने कहा कि ज्यादातर साइबर क्राइम डर और लालच का फायदा उठाकर किए जाते हैं। अगर कोई आपको मुनाफे, इनाम, धमकी या किसी और तरह के दबाव के लालच में पैसे देता है, तो आप साइबर फ्रॉड करने वाले के टारगेट पर हैं। सावधानी ही सुरक्षा का तरीका है। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे किसी भी संदिग्ध कॉल, लिंक, ऐप या ऑफ़र के बारे में तुरंत अलर्ट रहें और ज़रूरत पड़ने पर तुरंत साइबर हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत दर्ज करें। उन्होंने भरोसा दिलाया कि हरियाणा पुलिस साइबर क्राइम से निपटने के लिए मिशन मोड में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि पीड़ितों को न्याय दिलाने, पुलिस थानों की तकनीकी क्षमताओं को मज़बूत करने और पूरे राज्य में डिजिटल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लगातार कोशिशें जारी रहेंगी।