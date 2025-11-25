Gurugram News: 9 घंटे चली माइक्रोसर्जरी... डॉक्टरों ने युवक का कटा हुआ हाथ जोड़कर दिया जीवनदान

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। गुरुग्राम में एक मरीज ने मान लिया था कि उसका हाथ चला गया, लेकिन डॉक्टरों ने जटिल माइक्रोसर्जरी करके उसके हाथ को बचा लिया। गुरुग्राम निवासी एक 28 वर्ष के पुरुष का हाथ का एक तिहाई हिस्सा तेज धार से कट गया था। परिजन मरीज के साथ कटा हुआ हाथ लेकर मणिपाल हॉस्पिटल आए, जहां डॉक्टरों की टीम ने युवक को नया जीवन दिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें