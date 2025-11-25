Language
    गुरुग्राम में निर्माणाधीन इमारत से गिरकर महिला की मौत, ठेकेदार पर लापरवाही का आरोप 

    By Vinay Trivedi Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 04:49 PM (IST)

    गुरुग्राम के आईएमटी मानेसर में एक निर्माणाधीन इमारत से गिरने के कारण एक महिला की दुखद मौत हो गई। परिजनों ने आरोप लगाया है कि ठेकेदार द्वारा सुरक्षा उपकरणों की कमी के कारण यह हादसा हुआ। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। 

    Hero Image

    गुरुग्राम के आईएमटी मानेसर में एक निर्माणाधीन इमारत से गिरने के कारण एक महिला की दुखद मौत हो गई। सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। IMT मानेसर थाना एरिया के सेक्टर 6 में बन रही एक बिल्डिंग की चौथी मंजिल पर काम करते समय एक महिला नीचे गिर गई। हादसे में उसकी मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि कंस्ट्रक्शन के दौरान कॉन्ट्रैक्टर ने कोई सेफ्टी इक्विपमेंट नहीं दिया था, जिससे यह हादसा हुआ। पुलिस ने मंगलवार को पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया और मामले की जांच शुरू कर दी है।

    मृतक महिला की पहचान 24 साल की अनीता के रूप में हुई है, जो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के ललितपुर के पड़वा गांव की रहने वाली थी। वह अपने पति हरकुमार के साथ IMT मानेसर के सेक्टर 6 में बन रही एक बिल्डिंग में दो महीने से काम कर रही थी। दोनों पास में ही रहते थे।

    परिजनों ने बताया कि सोमवार दोपहर लंच के बाद अनीता चौथी मंजिल पर लिंटेल पर काम करने के लिए लकड़ी की सीढ़ियों से चढ़ी। वह फिसलकर चौथी मंजिल से गिर गई, जिससे उसके सिर में गंभीर चोट आई। पड़ोसियों ने उसे एक प्राइवेट हॉस्पिटल पहुंचाया। वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

    हरकुमार ने बताया कि उसकी शादी करीब छह साल पहले हुई थी और उसके दो बच्चे हैं। वह अभी अपने परिवार के साथ गांव में रहता है। परिवार ने कॉन्ट्रैक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया है। हालांकि, उन्होंने कोई लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई है।