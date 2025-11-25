गुरुग्राम में निर्माणाधीन इमारत से गिरकर महिला की मौत, ठेकेदार पर लापरवाही का आरोप 

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। IMT मानेसर थाना एरिया के सेक्टर 6 में बन रही एक बिल्डिंग की चौथी मंजिल पर काम करते समय एक महिला नीचे गिर गई। हादसे में उसकी मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि कंस्ट्रक्शन के दौरान कॉन्ट्रैक्टर ने कोई सेफ्टी इक्विपमेंट नहीं दिया था, जिससे यह हादसा हुआ। पुलिस ने मंगलवार को पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया और मामले की जांच शुरू कर दी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मृतक महिला की पहचान 24 साल की अनीता के रूप में हुई है, जो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के ललितपुर के पड़वा गांव की रहने वाली थी। वह अपने पति हरकुमार के साथ IMT मानेसर के सेक्टर 6 में बन रही एक बिल्डिंग में दो महीने से काम कर रही थी। दोनों पास में ही रहते थे।

परिजनों ने बताया कि सोमवार दोपहर लंच के बाद अनीता चौथी मंजिल पर लिंटेल पर काम करने के लिए लकड़ी की सीढ़ियों से चढ़ी। वह फिसलकर चौथी मंजिल से गिर गई, जिससे उसके सिर में गंभीर चोट आई। पड़ोसियों ने उसे एक प्राइवेट हॉस्पिटल पहुंचाया। वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।