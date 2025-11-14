गुरुग्राम के बसई में तीन गोदामों में लगी भीषण आग, तीन गोदाम जलकर खाक; 10 दमकल गाड़ियां करनी पड़ीं तैनात

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। गुरुग्राम के बसई क्षेत्र में शुक्रवार देर रात तीन गोदामों में अचानक लगी भीषण आग ने पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई। एक गोदाम में उठी आग की लपटें कुछ ही देर में साथ लगते दो अन्य गोदामों तक फैल गईं।

गोदामों में बड़ी मात्रा में प्लास्टिक की सेलो टेप रखी होने के कारण आग ने विकराल रूप ले लिया और धुआं दूर-दूर तक दिखाई देता रहा। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग सक्रिय हुआ और 10 से अधिक गाड़ियां मौके पर पहुंचाई गईं। टीमों ने देर रात तक मशक्कत कर आग पर काफी हद तक काबू पा लिया।

इलाके में अफरा-तफरी मच गई आग लगने का कारण शाॅर्ट सर्किट माना जा रहा है। हालांकि, इसकी आधिकारिक पुष्टि जांच रिपोर्ट के बाद ही होगी। आग लगने के बाद क्षेत्र में धुआं इतनी तेजी से फैला कि आस-पास के लोग घरों से बाहर निकल आए और पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई।

कई लोगों ने धमाकों जैसी आवाजें सुनने की बात भी कही। पुलिस ने एहतियातन क्षेत्र की घेराबंदी कर लोगों को प्रभावित हिस्से से दूर रहने की सलाह दी। सामान जलने से हुआ नुकसान दमकल विभाग के संयुक्त निदेशक (तकनीकी) गुलशन कालरा ने बताया कि गोदामों में ज्वलनशील सामग्री होने के कारण आग फैलने की रफ्तार बहुत अधिक थी। इसके बावजूद टीमों ने तेजी से कार्रवाई करते हुए लपटों को आगे बढ़ने से रोक दिया।

उन्होंने बताया कि हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, जो राहत की बात है। घटना के बाद प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। अधिकारियों ने बताया कि आग से भारी आर्थिक नुकसान होने की संभावना है। गोदामों में रखा अधिकांश सामान जलकर खाक हो गया।