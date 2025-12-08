गुरुग्राम: भोजपुरी महाकुंभ में मनोज तिवारी ने अपने गानों से मचाया धमाल, थिरकने को मजबूर हो गए लोग

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। हां हम बिहारी हैं जी, थोड़े संस्कारी हैं जी ... गाना प्रस्तुत कर प्रसिद्ध भोजपुरी फिल्म अभिनेता, गायक व सांसद मनोज मनोज तिवारी ऐसा समा बांधा कि लोग झूम उठे। इसके बाद दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए .. प्रस्तुत कर लोगों को देशभक्ति के सागर में डूबो दिया। डा. राजेंद्र प्रसाद के जन्मदिन को ध्यान में रखकर सोहर भी गाया।

मौका था देश के प्रथम राष्ट्रपति डा. राजेंद्र प्रसाद की जयंती के उपलक्ष्य में प्रवासी एकता मंच की ओर से रविवार शाम गोशाला मैदान में आयोजित भोजपुरी महाकुंभ। महाकुंभ में 20 से अधिक कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति से धमाल मचाया। आकर्षण के मुख्य गायक मनोज तिवारी एवं सुर संग्राम टीवी शो के विजेता गायक आलोक कुमार रहे।

गायक आलोक कुमार ने ये प्रयागराज है गाना प्रस्तुत कर लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। भोजपुरी, हिंदी एवं हरियाणवी फिल्मों के अभिनेता राज चौहान, भोजपुरी फिल्म अभिनेत्री अर्पणा मलिक, गायक राजू राज एवं साथी उमेश सहित सभी गायकों एवं कलाकारों ने लोगों का जमकर मनोरंजन करने के साथ ही डा. राजेंद्र प्रसाद के आदर्शों पर चलने का संदेश दिया।

इससे पहले महाकुंभ का शुभारंभ बिहार के महाराजगंज से भाजपा सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल एवं गुड़गांव के विधायक मुकेश शर्मा ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया। उन्होंने देश के प्रथम राष्ट्र डा. राजेंद्र प्रसाद के कृतित्व व व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उनका पूरा जीवन राष्ट्र को समर्पित रहा।

सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि डा. राजेंद्र प्रसाद सादा जीवन व उच्च विचार के प्रतीक थे। सादगी व सौम्यता के प्रतीक थे। उनके विचारों को अपनाकर देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। विधायक मुकेश शर्मा ने लाेगों से डा. राजेंद्र प्रसाद के पदचिन्हों पर चलने का आह्वान किया। प्रवासी एकता मंच के अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह ने कहा कि महाकुंभ आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य डा. राजेंद्र प्रसाद की जयंती मनाना एवं उनके जीवन मूल्यों का प्रचार-प्रसार करना है।