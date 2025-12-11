मानेसर के चार गांवों को कृषि जोन से बाहर करने की मांग, ग्रामीणों ने केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत को लिखा पत्र

जागरण संवाददाता, मानेसर। दिल्ली-जयपुर हाईवे स्थित पचगांव चौक से जमालपुर के बीच बसे चार गांवों की जमीन पर 2004 में कृषि जोन लगा दिया गया था। इस जोन में शामिल जमीन में कृषि के अतिरिक्त कोई अन्य कार्य को मंजूरी नहीं दी जा सकती है। ग्रामीण अपनी जमीन को कृषि जोन से बाहर करने की मांग कर रहे हैं। कई बार ग्रामीणों ने मंत्रियों और नेताओं को पत्र लिखे हैं।

अब फिर ग्रामीणों की तरफ से केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह और पटौदी विधायक बिमला चौधरी को पत्र लिखकर मांग की है। किसानों का कहना है कि जमालपुर रोड पर गांव मोकलवास, खरखड़ी, पुखरपुर और बासलांबी को 2004 में कृषि जोन में शामिल किया गया था। उस समय जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा था लेकिन किसानों के विरोध के बाद इन गांवों की जमीन को कृषि जोन में शामिल कर दिया था।

इससे इन गांवों की जमीन में केवल कृषि से संबंधित कार्य ही किए जा सकते हैं। यहां किसी भी प्रकार के व्यवसायिक कार्य या वेयरहाउस को मंजूरी नहीं मिल रही है। ग्रामीणों का कहना है कि इन गांवों के आसपास के गांवों में बड़े वेयरहाउस बन गए हैं लेकिन इन गांवों में कृषि का कार्य ही किया जा रहा है। आसपास के गांवों की जमीन की कीमत भी करोड़ों रुपये में पहुंच गई है लेकिन इन गांवों में अभी लाखों रुपये में ही जमीन मिल जाती है।