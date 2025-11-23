मानेसर: जान जोखिम में डालकर हाईवे पार करने को मजबूर छात्राएं, फुटओवर ब्रिज की मांग फिर तेज

जागरण संवाददाता, मानेसर। दिल्ली जयपुर हाइवे स्थित गांव मानेसर में छात्राओं को मजबूरी में पैदल सड़क पार करना पड़ रहा है। यह किसी बड़े हादसे को न्योता दे सकता है। ऐसे पहले भी कई बार हादसे हुए हैं। दरअसल, मानेसर गांव में दिल्ली जयपुर हाइवे के दूसरी तरफ सरकारी स्कूल बने हुए हैं। गांव की बसावट दूसरी तरफ है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सरकारी स्कूलों में जाने वाले छात्रों को सड़क के ऊपर से ही पैदल गुजरना पड़ रहा है। यहां एक अंडरपास बनाया गया है लेकिन इसके दोनों तरफ गंदा पानी जमा रहता है और वाहनों के आवागम के कारण जाम भी लगा रहता है। ऐसे में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है। मानेसर में कई बार फुटओवर ब्रिज बनाने की मांग की गई है लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है।

दिल्ली जयपुर हाईवे से रोजाना करीब 80 हजार वाहन गुजरते हैं। पैदल सड़क पार करने के दौरान वाहनों को रुकना पड़ता है। इससे रोजाना एनएसजी कैंप तक जाम लग जाता है। शाम के समय श्रमिक भी पैदल ही गुजरते हैं। इससे आइएमटी चौक तक रोजाना जाम लगा रहता है।

धुंध में हो सकता है हादसा दिल्ली जयपुर हाइवे से स्कूली छात्रों को मजबूरी में पैदल गुजरना पड़ रहा है। आने वाले समय में धुंध और कोहरा होगा। ऐसे में वाहन चालकों को दिखाई नहीं देता है। स्कूली बच्चों को पैदल ही सड़क पार करनी पड़ेगी। इससे किसी भी समय बड़ा हादसा होने की संभावना है। गांव मानेसर के पूर्व सरपंच ओमप्रकाश यादव का कहना है कि गांव के बीचों बीच दिल्ली जयपुर हाईवे गुजर रहा है।