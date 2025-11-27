Language
    7 महीने से रुक-रुक कर हो रही थी सफाई! अब 70 करोड़ में 5 साल तक रोज चमकेंगी मानेसर की सड़कें

    By Aditya Raj Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 07:37 PM (IST)

    मानेसर नगर निगम क्षेत्र में सड़क सफाई के लिए 10 दिसंबर को टेंडर खोला जाएगा, जिस पर अगले पांच सालों में करीब ₹70 करोड़ खर्च होंगे। प्री-बिड मीटिंग में चार एजेंसियों ने हिस्सा लिया और टेंडर प्रक्रिया में भाग लेने का वादा किया। पहले यह काम रुक-रुक कर हो रहा था, लेकिन अब तीन अलग-अलग एजेंसियां सफाई का काम संभालेंगी।

    Hero Image

    मानेसर नगर निगम क्षेत्र में सड़क सफाई के लिए 10 दिसंबर को टेंडर खोला जाएगा। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, मानेसर। मानेसर नगर निगम एरिया में रोड स्वीपिंग का टेंडर 10 दिसंबर को खोला जाएगा। अगले पांच साल में करीब ₹70 करोड़ खर्च किए जाएंगे। गुरुवार को प्री-बिड मीटिंग हुई। प्री-बिड मीटिंग में चार एजेंसियों ने हिस्सा लिया। उन्हें एस्टीमेट के बारे में जानकारी मिली और टेंडर प्रोसेस में हिस्सा लेने का वादा किया। नगर निगम की तरफ से यह दूसरा टेंडर है। इससे पहले किसी एजेंसी ने हिस्सा नहीं लिया था।

    दूसरे टेंडर में चार एजेंसियों ने हिस्सा लेने का वादा किया है। बता दें कि मानेसर में पिछले सात महीने से रोड स्वीपिंग का काम रुक-रुक कर हो रहा है। एजेंसी को तीन महीने के लिए काम दिया जा रहा है। इससे पहले दो साल में सफाई पर करीब ₹105 करोड़ खर्च हुए थे।

    सफाई के लिए तीन टेंडर जारी किए जाएंगे। मानेसर नगर निगम ने सफाई के लिए तीन अलग-अलग टेंडर जारी करने का प्लान बनाया है। एक एजेंसी डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन, दूसरी एजेंसी कचरा डिस्पोजल और तीसरी एजेंसी रोड स्वीपिंग का काम संभालेगी। तीनों काम अगले पांच साल के लिए एजेंसी को सौंप दिए जाएंगे। उसके बाद सारी ज़िम्मेदारी सफ़ाई एजेंसी की होगी। नगर निगम के अधिकारी सिर्फ़ इंतज़ाम करेंगे।

    पांच साल में 70 करोड़ रुपये खर्च होंगे

    मानेसर नगर निगम अगले पांच साल में सड़क साफ़ करने के काम पर लगभग ₹70 करोड़ खर्च करेगा। एजेंसी इस काम के लिए सफ़ाई कर्मचारी रखेगी। अभी एजेंसियां ठीक से सफ़ाई नहीं कर रही हैं। मानेसर इलाके में कई जगहों पर कूड़े के ढेर लगे हैं। जगह-जगह खुले में कूड़ा डाला जा रहा है। कूड़ा रेगुलर जलाया जा रहा है।

    मानेसर नगर निगम के एग्ज़ीक्यूटिव इंजीनियर निजेश ने बताया कि गुरुवार को चार एजेंसियों ने हिस्सा लिया और टेंडर प्रोसेस में हिस्सा लेने का भरोसा दिया। टेंडर 10 दिसंबर को खोला जाएगा।