    गुरुग्राम के गांव बार गुर्जर में प्लास्टिक वेस्ट में आग, आसमान में छा गया काला धुआं; दमकल ने कड़ी मशक्कत से किया काबू

    By Vinay Trivedi Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 06:08 PM (IST)

    मानेसर के बार गुर्जर गांव में प्लास्टिक वेस्ट में आग लगने से आसमान में काला धुंआ छा गया। दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने के ...और पढ़ें

    मानेसर नगर निगम के गांव बार गुर्जर में खाली जमीन पर डाले गए प्लास्टिक वेस्ट में लगी आग के बाद निकलता काला धुआं। जागरण

    जागरण संवाददाता, मानेसर। मानेसर नगर निगम के गांव बार गुर्जर में खाली जमीन पर डाले गए प्लास्टिक वेस्ट में मंगलवार सुबह आग लग गई। आग लगने से प्लास्टिक वेस्ट से निकला काला धुआं पूरे क्षेत्र में फैल गया। सूचना मिलते ही मानेसर दमकल केंद्र की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया।

    गांव बार गुर्जर में क्रेशर की जमीन पर प्लास्टिक वेस्ट डाला गया था। मंगलवार सुबह अचानक उसमें आग लग गई। आग लगने से काला धुआं क्षेत्र में फैल गया। आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं लग पाया है। औद्योगिक क्षेत्र से निकलने वाले प्लास्टिक वेस्ट को यहां रखा गया था।

    आग लगने से भारी मात्रा में प्लास्टिक वेस्ट जल गया। आग लगने से किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। मानेसर दमकल केंद्र प्रभारी एफएसओ ललित वर्मा ने बताया कि सूचना मिलते ही टीम मौके पर पहुंच गई थी। आग को पूरी तरह बुझा दिया गया है। कारणों का पता लगाया जा रहा है।

