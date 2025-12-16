गुरुग्राम के गांव बार गुर्जर में प्लास्टिक वेस्ट में आग, आसमान में छा गया काला धुआं; दमकल ने कड़ी मशक्कत से किया काबू

आग लगने से भारी मात्रा में प्लास्टिक वेस्ट जल गया। आग लगने से किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। मानेसर दमकल केंद्र प्रभारी एफएसओ ललित वर्मा ने बताया कि सूचना मिलते ही टीम मौके पर पहुंच गई थी। आग को पूरी तरह बुझा दिया गया है। कारणों का पता लगाया जा रहा है।

