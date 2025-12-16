गुरुग्राम: नकाबपोश ने घर के सामने खड़ी दो गाड़ियों को फूंका, पीड़ित ने पुरानी रंजिश में दो भाई-बहन पर जताया शक

संवाद सहयोगी, पटौदी: पटौदी के गांव सिधरावली में बीती रात एक नकाब पहने व्यक्ति ने घर के सामने खड़ी थार गाड़ी पर ज्वलनशील पदार्थ छिड़ककर आग लगा दी। इससे साथ में खड़ी मारुति वैगन कार भी जलकर नष्ट हो गई। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि घर के अगले हिस्से में भी आग लग गई व फर्नीचर आदि जल गया। बाद में फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। जब तक फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची उससे पहले ही ग्रामीणों ने आग पर काबू पा लिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

नीली हुडी और मास्क पहनकर आया था शख्स जांच के अनुसार, ये दोनों गाड़ियां सिधरावली के रहने वाले रमन यादव की थीं और घर के बाहर खड़ी थीं। यह वारदात रात दो बजे के बाद की है और सीसीटीवी में भी कैद हुई है। सीसीटीवी में दिख रहा है कि एक व्यक्ति नीली हुडी पहने और मास्क लगाए हुआ आया। उसके हाथ में बोतल थी। उसने गाड़ी के पीछे जाकर ज्वलनशील पदार्थ गाड़ी पर छिड़क दिया और आग लगाकर भाग गया। थार गाड़ी के पड़ोस में ही वैगनआर खड़ी थी। देखते ही देखते उसमें भी आग लग गई और वह गाड़ी भी जल गई।

सिधरावली में धूं-धूं कर जलती थार जीप और वैगनआर कार। सौ. स्वजन दो भाई-बहन पर जताया शक रमन यादव ने बताया कि इससे पहले चार अक्टूबर को भी किसी ने उनकी थार का शीशा तोड़ दिया था, तब पुलिस ने मामला दर्ज किया था परंतु कोई कार्रवाई नहीं हो पाई थी। इधर बिलासपुर थाना पुलिस ने पीड़ित के बयान पर मामला दर्जकर लिया है। रमन ने इन दोनों घटनाओं को अंजाम देने का शक गांव के दो भाई-बहन सुभाष तथा बबली पर जताया है।