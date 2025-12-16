Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गुरुग्राम: नकाबपोश ने घर के सामने खड़ी दो गाड़ियों को फूंका, पीड़ित ने पुरानी रंजिश में दो भाई-बहन पर जताया शक

    By Vinay Trivedi Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 04:48 PM (IST)

    गुरुग्राम में एक नकाबपोश शख्स ने घर के बाहर खड़ी दो गाड़ियों को आग लगा दी। पीड़ित ने पुरानी रंजिश के चलते एक भाई और बहन पर शक जताया है। पुलिस मामले की ...और पढ़ें

    Hero Image

    थार गाड़ी को आग लगाकर भागता व्यक्ति सीसीटीवी कैमरे में कैद। सौ. स्वजन

    संवाद सहयोगी, पटौदी: पटौदी के गांव सिधरावली में बीती रात एक नकाब पहने व्यक्ति ने घर के सामने खड़ी थार गाड़ी पर ज्वलनशील पदार्थ छिड़ककर आग लगा दी। इससे साथ में खड़ी मारुति वैगन कार भी जलकर नष्ट हो गई। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि घर के अगले हिस्से में भी आग लग गई व फर्नीचर आदि जल गया। बाद में फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। जब तक फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची उससे पहले ही ग्रामीणों ने आग पर काबू पा लिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नीली हुडी और मास्क पहनकर आया था शख्स

    जांच के अनुसार, ये दोनों गाड़ियां सिधरावली के रहने वाले रमन यादव की थीं और घर के बाहर खड़ी थीं। यह वारदात रात दो बजे के बाद की है और सीसीटीवी में भी कैद हुई है। सीसीटीवी में दिख रहा है कि एक व्यक्ति नीली हुडी पहने और मास्क लगाए हुआ आया। उसके हाथ में बोतल थी। उसने गाड़ी के पीछे जाकर ज्वलनशील पदार्थ गाड़ी पर छिड़क दिया और आग लगाकर भाग गया। थार गाड़ी के पड़ोस में ही वैगनआर खड़ी थी। देखते ही देखते उसमें भी आग लग गई और वह गाड़ी भी जल गई।

    Gurugram-fire1

    सिधरावली में धूं-धूं कर जलती थार जीप और वैगनआर कार। सौ. स्वजन

    दो भाई-बहन पर जताया शक

    रमन यादव ने बताया कि इससे पहले चार अक्टूबर को भी किसी ने उनकी थार का शीशा तोड़ दिया था, तब पुलिस ने मामला दर्ज किया था परंतु कोई कार्रवाई नहीं हो पाई थी। इधर बिलासपुर थाना पुलिस ने पीड़ित के बयान पर मामला दर्जकर लिया है। रमन ने इन दोनों घटनाओं को अंजाम देने का शक गांव के दो भाई-बहन सुभाष तथा बबली पर जताया है।

    कुछ दिन पहले ही संदिग्ध को देखा गया

    आरोप लगाया कि इनमें वर्तमान में वजीराबाद में रहने वाली बबली इन दोनों ही घटनाओं से पहले अपने बेटे राहुल तथा चार पांच अन्य संदिग्धों को साथ लेकर अपने भाई सुभाष के घर आई थी। जहां उसने साजिश रचकर इन घटनाओं को अंजाम दिलवाया। आरोप है कि बबली और सुभाष का परिवार उनसे पहले से ही रंजिश रखता है। बिलासपुर थाना पुलिस ने मामला दर्जकर छानबीन शुरू कर दी है।

    यह भी पढ़ें- गुरुग्राम में युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म और हत्या की झूठी पोस्ट डालने के मामले में आरोपी शख्स गिरफ्तार