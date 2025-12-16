गुरुग्राम में युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म और हत्या की झूठी पोस्ट डालने के मामले में आरोपी शख्स गिरफ्तार
गुरुग्राम में एक युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म और हत्या की झूठी पोस्ट सोशल मीडिया पर डालने के मामले में पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपी ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। करीब एक सप्ताह से एक्स मीडिया पर एक युवक के हैंडल पर हिंदू युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म और उसकी हत्या करने की पोस्ट प्रसारित हो रही थी। इस घटना को गुरुग्राम का बताया गया था। गुरुग्राम पुलिस ने मामले की जांच की तो पोस्ट झूठी पाई गई। इस पर साइबर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया और आरोपित को मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया।
गुरुग्राम पुलिस ने आरोपित की पहचान उत्तर प्रदेश के कौशांबी के रहने वाले हरिओम मिश्रा उर्फ शौर्य मिश्रा के रूप में की। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि 11 दिसंबर को शौर्य मिश्रा के एक्स मीडिया हैंडल पर इस पोस्ट के प्रसारित होने की जानकारी मिली। जांच की गई तब मामला झूठा पाया गया।
इस पर साइबर थाना पश्चिम पुलिस ने आरोपित के खिलाफ केस दर्ज किया। बताया गया कि इस पोस्ट से सामाजिक व धार्मिक सद्भावना को बिगाड़ने का कार्य किया गया। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि आरोपित 25 वर्षीय हरिओम मिश्रा ने एलएलबी कर रखी है। यह गांव चरवा का रहने वाला है। उसने पूछताछ में बताया कि इंटरनेट मीडिया का इस्तेमाल करने के दौरान इसे इस तरह की पोस्ट दिखाई दी थी। जिसे इसने वहां से उठाकर अपने एक्स अकाउंट से पोस्ट कर दी।
यह जानते हुए कि यह पोस्ट आपत्तिजनक है और इसे सामाजिक व धार्मिक भावना आहात होगी, फिर भी इसने उस पोस्ट को इंटरनेट मीडिया पर साझा किया। जांच के दौरान आरोपित को फोन कर इसके लिए आगाह किया गया था। इसके बाद भी आपत्तिजनक पोस्ट न हटाने पर उसे पकड़ लिया गया। आरोपित के पास से एक मोबाइल फोन बरामद किया गया।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।