मानेसर नगर निगम की चेतावनी: कूड़ा नहीं उठाया तो एजेंसी पर होगी कार्रवाई, टोल फ्री नंबर जारी

जागरण संवाददाता, मानेसर। नगर निगम मानेसर में घरों से कूड़ा नहीं उठाने पर एजेंसी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम द्वारा शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर जारी कर दिया गया है। रोजाना सुबह तय समय से कूड़ा उठाने की गाड़ियां निगम क्षेत्र में प्रत्येक घरों से कूड़ा उठा रही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

नगर निगम की ओर से आमजन की सहूलियत के लिए टोल फ्री नंबर जारी किया गया है। इस 18002085654 नंबर पर निगम क्षेत्रवासी कूड़े से संबंधित शिकायत कर सकते हैं। जिन लोगों के घरों, गली, मुहल्ले में कूड़ा उठाने के लिए गाड़ियां नहीं आएंगी तो इस नंबर पर नगर निगम को सूचित किया जा सकता है।

नगर निगम की ओर से सूचना मिलने के तीन घंटे के भीतर समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। नगर निगम की इस नई व्यवस्था के तहत कूड़ा उठाने के लिए सुबह सात बजे गाड़ियां गांवों में पहुंच जाती है। प्रत्येक वार्ड में निर्धारित समय पर गाड़ियां घरों के दरवाजे पर पहुंच रही हैं।