    मानेसर नगर निगम की चेतावनी: कूड़ा नहीं उठाया तो एजेंसी पर होगी कार्रवाई, टोल फ्री नंबर जारी

    By Aditya Raj Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 11:37 AM (IST)

    मानेसर नगर निगम अब कूड़ा नहीं उठाने वाली एजेंसी पर कार्रवाई करेगा। शहर में सफाई व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए नगर निगम ने एक टोल-फ्री नंबर जारी किया ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, मानेसर। नगर निगम मानेसर में घरों से कूड़ा नहीं उठाने पर एजेंसी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम द्वारा शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर जारी कर दिया गया है। रोजाना सुबह तय समय से कूड़ा उठाने की गाड़ियां निगम क्षेत्र में प्रत्येक घरों से कूड़ा उठा रही है।

    नगर निगम की ओर से आमजन की सहूलियत के लिए टोल फ्री नंबर जारी किया गया है। इस 18002085654 नंबर पर निगम क्षेत्रवासी कूड़े से संबंधित शिकायत कर सकते हैं। जिन लोगों के घरों, गली, मुहल्ले में कूड़ा उठाने के लिए गाड़ियां नहीं आएंगी तो इस नंबर पर नगर निगम को सूचित किया जा सकता है।

    नगर निगम की ओर से सूचना मिलने के तीन घंटे के भीतर समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। नगर निगम की इस नई व्यवस्था के तहत कूड़ा उठाने के लिए सुबह सात बजे गाड़ियां गांवों में पहुंच जाती है। प्रत्येक वार्ड में निर्धारित समय पर गाड़ियां घरों के दरवाजे पर पहुंच रही हैं।

    आयुक्त प्रदीप सिंह ने कहा कि निगम क्षेत्र की प्रत्येक प्रापर्टी पर क्यूआर कोड और आरएफआइडी टैग लगाए गए है, इन्हें लेकर आमजन में भ्रम है कि कूड़ा उठाने की एवज में लोगों से शुल्क वसूला जाएगा।

    आयुक्त ने कहा कि घरों से कूड़ा उठाने के लिए किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। यह क्यूआर और आरएफआइडी टैग केवल घरों से कूड़ा उठाने के लिए लगाए गए हैं ताकि कूड़ा उठाने वाली गाड़ियों के कर्मचारी इन टैग को स्कैन करके यह प्रमाणित कर सकें कि इन घरों से कूड़ा उठाया जा रहा है। ये टैग केवल ट्रैकिंग के लिए है।