अगले महीने से शुरू हो जाएगा मानेसर में डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन, एजेंसी को 5 साल के लिए मिला टेंडर

जागरण संवाददाता, मानेसर। नगर निगम मानेसर क्षेत्र में डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन का टेंडर आवंटित कर दिया गया है। 8 दिसंबर से एजेंसी कार्य शुरू कर देगी। यह समय एजेंसी को अपने संसाधनों को जुटाने के लिए दिया गया है। एजेंसी द्वारा सभी नए संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। मानेसर में जुलाई 2023 से डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन का टेंडर नहीं हुआ था। बीच में एक एजेंसी को अस्थायी रूप से कार्य दिया गया था।

डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन का टेंडर होने से मानेसर से निकलने वाला करीब 200 टन कूड़ा निश्चित स्थान पर पहुंच सकेगा। नगर निगम द्वारा यह कार्य पूजा कंसुलेशन नामक एजेंसी को सौंपा है। यह एजेंसी पहले भी मानेसर में कार्य कर चुकी है। शुरुआत में इस एजेंसी को 19 करोड़ रुपये में एक साल के लिए कार्य सौंपा गया था। इसके बाद करीब 17 करोड़ रुपये में दोबारा से कार्य सौंपा गया था।

64 करोड़ रुपये में पांच साल के लिए उठेगा कूड़ा मानेसर नगर निगम क्षेत्र में नगर निगम द्वारा पांच साल के लिए एजेंसी को कार्य सौंपा गया है। इसके लिए नगर निगम द्वारा करीब 64 करोड़ रुपये का भुगतान एजेंसी को किया जाएगा। एजेंसी द्वारा सभी नए संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। सभी वाहनों में जीपीएस सिस्टम मौजूद रहेगा। घरों से निकलने वाले कूड़े को एक जगह एकत्रित किया जाएगा। इस जगह पर कूड़े का निस्तारण किया जाएगा।