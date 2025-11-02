Language
    फिल्म '120 बहादुर' के विरोध में महापंचायत, जुटेंगे हजारों लोग; अहीर समाज ने की फिल्म का नाम बदलने की मांग 

    By Aditya Raj Edited By: Sonu Suman
    Updated: Sun, 02 Nov 2025 05:34 PM (IST)

    फिल्म '120 बहादुर' के विरोध में अहीर समाज ने महापंचायत बुलाई है, जिसमें हजारों लोगों के शामिल होने की संभावना है। समाज फिल्म का नाम बदलने की मांग कर रहा है, क्योंकि उनका मानना है कि यह नाम उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाता है। इस मुद्दे पर समाज अपना विरोध प्रदर्शन करेगा।

    फिल्म 120 बहादुर के विरोध में नौ नवंबर को प्रस्तावित महापंचायत को लेकर समिति के लोगों ने बैठक की। 

    जागरण संवाददाता, मानेसर। फिल्म 120 बहादुर के विरोध में नौ नवंबर को प्रस्तावित महापंचायत को लेकर समिति के लोगों ने बैठक की। संयुक्त अहीर रेजिमेंट मोर्चा के सदस्यों ने खेड़कीदौला टोल प्लाजा स्थित धरना स्थल पर बैठक की। बैठक में निर्णय लिया गया कि नौ नवंबर को पूरे क्षेत्र से हजारों की संख्या में लोग एकत्रित होंगे। महापंचायत में आगे का निर्णय लिया जाएगा।

    मोर्चा के सदस्यों ने बताया कि फिल्म 120 बहादुर रेजांगला युद्ध पर बनाई गई है। इस फिल्म में अहीर समाज द्वारा दिए गए बलिदान का अपमान किया गया है। फिल्म अधूरे तथ्यों के साथ बनाई गई है। इसको लेकर अहीर समाज के लोगों ने 26 अक्टूबर को दिल्ली जयपुर हाईवे पर पैदल मार्च भी निकाला था।

    अहीर समाज के लोगों की मांग है कि फिल्म का नाम 120 वीर अहीर किया जाए और फिल्म में रेजांगला युद्ध में शामिल हुए जवानों के परिजनों से चर्चा कर पूरे तथ्यों को सामने लाया जाए। अरुण यादव ने बताया कि नौ नवंबर को होने वाली पंचायत में आगे का निर्णय लिया जाएगा। अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो फिल्म को रिलीज नहीं होने दिया जाएगा। इस दौरान श्योचंद यादव, सतीश पार्षद, रविंद्र फौजी पार्षद, मास्टर बलबीर समेत समाज के कई लोग मौजूद रहे।