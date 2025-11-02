फिल्म '120 बहादुर' के विरोध में महापंचायत, जुटेंगे हजारों लोग; अहीर समाज ने की फिल्म का नाम बदलने की मांग 

जागरण संवाददाता, मानेसर। फिल्म 120 बहादुर के विरोध में नौ नवंबर को प्रस्तावित महापंचायत को लेकर समिति के लोगों ने बैठक की। संयुक्त अहीर रेजिमेंट मोर्चा के सदस्यों ने खेड़कीदौला टोल प्लाजा स्थित धरना स्थल पर बैठक की। बैठक में निर्णय लिया गया कि नौ नवंबर को पूरे क्षेत्र से हजारों की संख्या में लोग एकत्रित होंगे। महापंचायत में आगे का निर्णय लिया जाएगा।

मोर्चा के सदस्यों ने बताया कि फिल्म 120 बहादुर रेजांगला युद्ध पर बनाई गई है। इस फिल्म में अहीर समाज द्वारा दिए गए बलिदान का अपमान किया गया है। फिल्म अधूरे तथ्यों के साथ बनाई गई है। इसको लेकर अहीर समाज के लोगों ने 26 अक्टूबर को दिल्ली जयपुर हाईवे पर पैदल मार्च भी निकाला था।