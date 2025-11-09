रेलवे की तरह मेट्रो में भी होगी लग्जरी कोचों की सुविधा, केंद्रीय मंत्री ने गिनाए फायदे

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। साइबर सिटी में पहली बार आयोजित तीन दिवसीय अर्बन मोबिलिटी इंडिया (यूएमआइ) कान्फ्रेंस में मेट्रो में भी लग्जरी कोचों की सुविधा उपलब्ध कराने के ऊपर जोर दिया गया। देश भर से आए प्रतिनिधियों ने माना कि लग्जरी कोचों की सुविधा उपलब्ध होने से हर वर्ग के लोग मेट्रो की सुविधा का लाभ उठा पाएंगे। भीड़भाड़ की वजह से एक वर्ग मेट्रो की सुविधा का लाभ नहीं उठा पा रहा है।

कान्फ्रेंस में आए इस सुझाव को स्वीकार करते हुए केंद्रीय आवासन, शहरी विकास एवं ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि इसके ऊपर काम करना चाहिए। सुविधा के अनुसार लोग पैसे देंगे। लग्जरी कोचों की सुविधा बढ़ाने से भी सड़कों पर वाहनों की संख्या कम होगी। इससे जहां जाम की समस्या कम होगी वहीं प्रदूषण का स्तर कम होगा।

सेक्टर-83 स्थित होटल हयात में आयोजित कान्फ्रेंस के अंतिम दिन समापन सत्र को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि देश के भीड़भाड़ वाले शहरों में जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए मेट्रो सेवा का विस्तार किया जा रहा है। अब मेट्रो के लाइसेंस के साथ लास्ट लाइन कनेक्टिविटी का लाइसेंस अलग से लेने की आवश्यकता नहीं रहेगी, मेट्रो सेवा के लाइसेंस में ही उक्त लाइसेंस प्रक्रिया को शामिल किया जाएगा।

उन्होंने लास्ट माइल कनेक्टिविटी के महत्व पर जोर दिया, खासकर व्यस्त शहरों में, ताकि लोग आसानी से अपने गंतव्य तक पहुंच सकें। उन्होंने ई-वाहनों की संख्या बढ़ाने और इससे जुड़ी चुनौतियों जैसे चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर चर्चा करते हुए कहा कि देश में बिजली की कमी नहीं है, बल्कि सरप्लस है, इसलिए चार्जिंग स्टेशन के लिए पर्याप्त बिजली उपलब्ध होगी। उन्होंने सुपरचार्जर जैसी नई तकनीकों को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया, जो कम समय में वाहनों को चार्ज कर सकें।

केंद्रीय मंत्री ने नेशनल कामन मोबिलिटी कार्ड और क्यूआर कोड के उपयोग को बढ़ावा देने की बात कही, ताकि भुगतान प्रक्रिया को आसान बनाया जा सके। उन्होंने सम्मेलन में अगले वर्ष की कान्फ्रेंस के लिए भी कुछ सुझाव दिए, जिसमें नए विषयों को शामिल करना और डिजिटल एक्सेसिबिलिटी पर ध्यान केंद्रित करना शामिल है।

शहरी परिवहन में उत्कृष्ठता के लिए शहरों को किया गया सम्मानित समापन सत्र में विभिन्न राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और नगर प्राधिकरणों को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने विजेता शहरों और संस्थानों को पुरस्कार प्रदान किया। सिटी विद द बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम का पुरस्कार मेट्रोपालिटन ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन लिमिटेड चेन्नई को प्रदान किया गया, जबकि बीआरटीएस कम्पनी लिमिटेड हुबली-धारवाड़ को प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया।

सिटी विद द बेस्ट नान-मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट श्रेणी में उदयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड उदयपुर को विजेता घोषित किया गया। सिटी विद द मोस्ट इनोवेटिव फाइनेंसिंग श्रेणी में मुनसिपल कार्पोरेशन पिंपरी चिंचवाड़ को विजेता घोषित किया गया। सिटी विद द बेस्ट ग्रीन ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव का सम्मान तेलंगाना रिन्यूबल एनर्जी डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटिड (टीजीआरईडीसीओ) हैदराबाद को प्राप्त हुआ, जबकि कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड को प्रशस्ति पत्र से नवाजा गया। मेट्रो रेल विद द बेस्ट मल्टी माडल इंटिग्रेशन का पुरस्कार चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड चेन्नई को दिया गया और मेट्रो रेल विद द बेस्ट पैसेंजर सर्विस में दिल्ली मेट्रो रेल कार्पोरेशन दिल्ली को विजेता घोषित किया गया।

चेन्नई मेट्रो रेल कार्पोरेशन चेन्नई को इस श्रेणी में प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। रनिंग ट्राफी फार द स्टेट/यूटी इंप्लीमेंटिंग द बेस्ट अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट (पिछले वर्ष) के लिए वेस्ट बंगाल इलेक्ट्रानिक्स इंडस्ट्री डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड कोलकाता तथा कर्नाटका स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन मैसूर को विजेता घोषित किया गया। कैपिटल रीजन अर्बन ट्रांसपोर्ट (सीआरयूटी) भुवनेश्वर को विशेष उल्लेख मिला। स्पेशल अवार्ड फार ट्रैफिक मैनेजमेंट में आइजोल (टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग मिजोरम) को विशेष अवार्ड दिया गया।

इनोवेशन, रिसर्च और एग्जीबिशन के क्षेत्र में खास योगदान के लिए को रिवर प्राइवेट लिमिटेड, कजाम एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम तथा रास्ता एआई को क्रमश: प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान के लिए एक लाख के पुरस्कार के साथ सम्मानित किया गया। सर्वश्रेष्ठ शोध पत्रों के लिए प्रमाण पत्र और 20 हजा रुपये के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जिसमें आइआइटी दिल्ली से गोंगल्ला वामसी, आइआइटी मद्रास से अभिरामी कृष्ण अशोक तथा आइआइएससी बेंगलुरु से हरेंद्र प्रताप ने क्रमश: पहला, दूसरा व तीसरा स्थान प्राप्त किया।