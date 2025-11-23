लुम्पी से मौत का खतरा कम... गुरुग्राम में पशुपालकों के लिए एडवाइजरी जारी; बस करना होगा ये काम

महावीर यादव, गुरुग्राम। पिछले कुछ समय से जानवर लुम्पी का शिकार हो रहे हैं। इससे पशुपालकों की परेशानियां बढ़ गई हैं। कई पशुपालक इस बात को लेकर कन्फ्यूज हैं कि अपने जानवरों को इस बीमारी से कैसे बचाएं। इसके जवाब में, दैनिक जागरण के महावीर यादव ने पशुपालन और डेयरी विभाग के डिप्टी डायरेक्टर डॉ. नरेंद्र सिंह से कई टॉपिक पर डिटेल में बातचीत की, जिसमें पशुपालन विभाग क्या कोशिशें कर रहा है, दूसरे जानवरों को बीमार जानवरों से कैसे दूर रखा जाए, स्वस्थ जानवरों को बीमार जानवरों के पास रखना कितना नुकसानदायक है, और पशुपालकों के लिए दूध का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए क्या प्लान हैं, जैसे टॉपिक शामिल हैं। यहां बातचीत के कुछ हिस्से दिए गए हैं....

• रेबीज और लुम्पी जैसी जानवरों की बीमारियों को रोकने के लिए विभाग क्या ठोस कदम उठा रहा है? जवाब- लुम्पी एक तरह का वायरल इन्फेक्शन है। हालांकि इससे काफी दर्द होता है, लेकिन इससे होने वाली मौत की दर बहुत कम है। हमने सभी जानवरों को वैक्सीनेट कर दिया है। जिन कुछ जानवरों में अब लुम्पी के लक्षण दिख रहे हैं, वे शायद बाहर से आए जानवरों से इन्फेक्टेड हैं। सबसे अच्छा बचाव मैनेजमेंट है। लुम्पी से प्रभावित जानवरों को दूसरे जानवरों से अलग रखें। गांव-गांव कैंप लगाकर एंटी-रेबीज वैक्सीनेशन कराए गए। सभी सब-डिविजनल ऑफिसर (SDO) और जानवरों के डॉक्टरों को इस बारे में सबको जागरूक करने के निर्देश दिए गए हैं।

• जिले में पशुपालन और डेयरी की अभी क्या तस्वीर है? आपको सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़ी कामयाबी किस तरफ दिखती है? जवाब- गुरुग्राम तेजी से डेवलप हो रहा शहर है। इस ग्रोथ से दूध की डिमांड भी बढ़ रही है। बढ़ते शहरीकरण से निश्चित रूप से जानवरों की संख्या में कमी आ रही है। लोगों को जानवर रखने के लिए जगह की कमी हो रही है। फिर भी, पशुपालन विभाग गांव वालों को बढ़ावा दे रहा है। गांव के इलाकों में अभी भी बहुत से लोग पशुपालन करते हैं। इस माहौल में भी लोग पशुपालन में दिलचस्पी ले रहे हैं। यही सबसे बड़ी कामयाबी है।

• दूध का प्रोडक्शन बढ़ाने और पशुपालकों की इनकम दोगुनी करने में कौन सी सरकारी स्कीम सबसे असरदार साबित हो रही हैं? जवाब- जानवरों में किसी भी तरह की बीमारी को रोकना। इसे रोकने के लिए, विभाग ने हाल ही में सभी जानवरों को खुरपका-मुंहपका और गला घोंटने जैसी बीमारियों का टीका लगाया है। जिले में 170 जानवरों का टीका लग चुका है। जानवरों को समय-समय पर पेट के कीड़ों की दवा देनी चाहिए। यह सरकार की तरफ से सभी जानवरों के अस्पतालों में मुफ़्त मिलती है। सर्दियों का मौसम शुरू हो गया है। पशुपालकों को यह पक्का करना चाहिए कि उनके जानवर ठंड से ठीक से सुरक्षित रहें। इसके लिए एक एडवाइज़री भी जारी की गई है। ठंड में जानवरों का दूध का प्रोडक्शन बेहतर होता है। जो पशुपालक अपने दूध देने वाले जानवरों का वीडियो बनाते हैं, उन्हें बढ़ावा देने के लिए सरकार 15,000 से 25,000 रुपये का इनाम देती है।

• युवा पीढ़ी को पशुपालन और डेयरी फार्मिंग की ओर आकर्षित करने के लिए डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? जवाब- यह सिर्फ़ पशुपालन डिपार्टमेंट की बात नहीं है; सरकार सभी को नए बिज़नेस और काम शुरू करने के लिए बढ़ावा दे रही है। पशुपालन डिपार्टमेंट पशुपालन और डेयरी फार्मिंग के लिए आसान लोन स्कीम देता है। अनुसूचित जातियों के लिए 50% तक की सब्सिडी है। जानवरों के क्रेडिट कार्ड बनाए जा रहे हैं। इसके ज़रिए पशुपालक अपने जानवरों के लिए चारा और दाना खरीदने के लिए लोन ले सकते हैं। सरकार ब्याज पर सब्सिडी देती है।