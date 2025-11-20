Language
    वंदे भारत से कटकर 1 Km तक फैल गए शरीर के टुकड़े, 10 साल बड़ी प्रेमिका के साथ प्रेमी ने की आत्महत्या

    By Vinay Trivedi Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 10:25 PM (IST)

    गुरुग्राम में एक 23 वर्षीय युवक और 32 वर्षीय महिला ने प्रेम प्रसंग के चलते वंदे भारत ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। मृतकों की पहचान सूर्य देव राज और निशा देवी के रूप में हुई है। निशा पहले विवाहित थी और उसका सूर्य देव के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। गुरुग्राम जिले में बुधवार शाम 23 वर्षीय युवक ने अपने से दस साल बड़ी प्रेमिका के साथ वंदे भारत ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। ट्रेन की रफ्तार उस समय इतनी तेज थी कि दोनों के शवों के टुकड़े एक किलोमीटर दूर तक चले गए।

    जीआरपी ने गुरुग्राम से दस किलोमीटर दूर गढ़ी हरसरु रेलवे स्टेशन के पास ट्रैक से टुकड़ों को भरकर पोस्टमार्टम हाउस भिजवाया। गुरुवार शाम दोनों के क्षत-विक्षत शवों को पोस्टमार्टम के बाद स्वजन को सौंप दिया गया।

    दोनों की पहचान 23 वर्षीय सूर्य देव राज और 32 वर्षीय निशा देवी के रूप में की गई। सूर्य देव राज मूल रूप से उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले के सरैया बरतेर गांव के रहने वाले थे। वहीं सरैया बरतेर निशा देवी का ससुराल था। निशा तीन बच्चे की मां थीं। इनकी सबसे बड़ी बेटी 11 साल की है।

    बताया जाता है कि निशा की शादी 13 साल पहले सरैया बरतेर गांव के रहने वाले श्रवण के साथ हुई थी। एक साल में ही पति की मौत हो जाने के बाद निशा ने अपने देवर ललित से विवाह कर लिया। दोनों के तीन बच्चे हैं। जीआरपी के मुताबिक पूछताछ में पता चला कि दो सालों से सूर्य देव राज का निशा से प्रेम प्रसंग चल रहा था।

    सूत्रों के मुताबिक इसकी जानकारी निशा के पति ललित को भी थी। गांव से दूर रखने के लिए ललित करीब दस महीने पहले निशा और तीनों बच्चों को लेकर गुरुग्राम आ गया। यहां गढ़ी हरसरु में ये लोग किराये से रह रहे थे। ललित श्रमिक व निशा घरों में काम करती थी।

    बताया जाता है कि गुरुग्राम आने के बाद भी निशा की बातचीत सूर्य देव से फोन पर होती थी। डेढ़ महीने पहले सूर्य देव भी गुरुग्राम आया और इसके बाद दिल्ली के टीकरी बाॅर्डर स्थित एक निजी कंपनी में श्रमिक का काम शुरू कर दिया। आशंका है कि इसकी भनक दोनों के परिवारवालों को थी। पुलिस के मुताबिक बुधवार को निशा अपने घर से काम के लिए निकली, लेकिन वापस नहीं लौटी।

    बुधवार शाम निशा और सूर्य देव के शव गढ़ी हरसरु रेलवे स्टेशन के पास ट्रैक के किनारे क्षत-विक्षत अवस्था में बरामद किए गए। सूर्य देव के पास मिले आधार कार्ड से दोनों की पहचान की जा सकी।

    जीआरपी के अनुसार जांच में पता चला कि बुधवार शाम को दिल्ली से जोधपुर की तरफ जाने वाली वंदे भारत ट्रेन के आगे दोनों कूद गए थे। इससे दोनों की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक इनके पास से किसी तरह का सुसाइड नोट नहीं मिला है। मामले की जांच की जा रही है।

