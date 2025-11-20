गुरुग्राम में नाकेबंदी के दौरान तेज रफ्तार डंपर ने सिपाही को कुचला, मौके पर ही मौत; ड्राइवर फरार

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। डीएलएफ फेज-1 थाना क्षेत्र के ग्वाल पहाड़ी चौकी के सामने बुधवार देर रात लगे पुलिस नाके पर एक दर्दनाक हादसा अंजाम हुआ। यहां पर चेकिंग के दौरान एक तेज रफ्तार डंपर ने सिपाही अजय सिंह को कुचल दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई।

पुलिस के अनुसार रात करीब ढाई बजे गुरुग्राम की तरफ से फरीदाबाद की ओर जा रहे डंपर को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन चालक ने डंपर को रोका नहीं और नाके को तोड़ते हुए सीधे सिपाही को रौंद दिया। घटना के बाद आरोपी डंपर को वहीं छोड़कर पास के जंगलों में फरार हो गया।

मृत पुलिसकर्मी की पहचान 31 वर्षीय अजय सिंह के रूप में हुई है, जो मूल रूप से रेवाड़ी जिले के उमरौदा गांव के रहने वाले थे। वह छह वर्ष पहले हरियाणा पुलिस में भर्ती हुए थे और इस समय ग्वाल पहाड़ी चौकी में तैनात थे।