गुरुग्राम में नाकेबंदी के दौरान तेज रफ्तार डंपर ने सिपाही को कुचला, मौके पर ही मौत; ड्राइवर फरार
गुरुग्राम में बीती रात एक दर्दनाक हादसे में एक सिपाही की मौत हो गई। तेज रफ्तार डंपर ने नाके पर चेकिंग कर रहे सिपाही अजय सिंह को कुचल दिया। आरोपी चालक मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है। मृतक सिपाही रेवाड़ी जिले का रहने वाला था और छह साल पहले पुलिस में भर्ती हुआ था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। डीएलएफ फेज-1 थाना क्षेत्र के ग्वाल पहाड़ी चौकी के सामने बुधवार देर रात लगे पुलिस नाके पर एक दर्दनाक हादसा अंजाम हुआ। यहां पर चेकिंग के दौरान एक तेज रफ्तार डंपर ने सिपाही अजय सिंह को कुचल दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई।
पुलिस के अनुसार रात करीब ढाई बजे गुरुग्राम की तरफ से फरीदाबाद की ओर जा रहे डंपर को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन चालक ने डंपर को रोका नहीं और नाके को तोड़ते हुए सीधे सिपाही को रौंद दिया। घटना के बाद आरोपी डंपर को वहीं छोड़कर पास के जंगलों में फरार हो गया।
मृत पुलिसकर्मी की पहचान 31 वर्षीय अजय सिंह के रूप में हुई है, जो मूल रूप से रेवाड़ी जिले के उमरौदा गांव के रहने वाले थे। वह छह वर्ष पहले हरियाणा पुलिस में भर्ती हुए थे और इस समय ग्वाल पहाड़ी चौकी में तैनात थे।
घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी चालक की तलाश में टीमों को लगा दिया गया है। पुलिस आसपास के इलाकों में सर्च ऑपरेशन चला रही है और डंपर के मालिक से भी पूछताछ की जा रही है।
