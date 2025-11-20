Language
    गुरुग्राम में प्रदूषण फैलाने पर काटे 199 चालान, ग्रेप-3 के तहत लगाया 27.51 लाख रुपये जुर्माना 

    By Sandeep Kumar Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 02:15 PM (IST)

    गुरुग्राम नगर निगम ने ग्रेप-3 के तहत प्रदूषण फैलाने वाले 199 उल्लंघनकर्ताओं पर 27.51 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। कूड़ा जलाने, निर्माण गतिविधियों और कचरा फैलाने के मामलों में चालान काटे गए हैं। निगम सड़कों की सफाई और पानी का छिड़काव कर रहा है। निगमायुक्त ने नागरिकों से सहयोग करने की अपील की है।

    Hero Image

    सड़क से मिट्टी उठाते हुए नगर निगम के कर्मचारी। सौजन्य : निगम

    जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। नगर निगम गुरुग्राम की टीम ने ग्रेप-3 लागू होने के बाद 12 नवंबर से नगर निगम ने अब तक प्रदूषण फैलाने वाले199 उल्लंघनकर्ताओं के चालान काटे हैं, जिन पर कुल 27 लाख 51 हजार 500 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इनमें कूड़ा व कोयला जलाने के मामले में 10 चालान, प्रतिबंध के बावजूद निर्माण गतिविधि करने के मामले में 64 चालान, अवैध रूप से सीएंडडी वेस्ट डालने के मामले में 12 चालान, कचरा फैलाने के मामले में 113 चालान शामिल हैं।

    आने वाले दिनों में निगरानी को और तेज किया जाएगा तथा नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त दंडात्मक कार्रवाई जारी रहेगी। अधिकारियों का कहना है कि रात के समय 18 मैकेनाइज्ड मशीनों से सड़कों की सफाई की जा रही है।

    अधिकारियों का कहना है कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा प्रदूषण स्तर को नियंत्रित करने के लिए लागू ग्रेडिड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रेप-3) के नियमों का पालन किया जा रहा है। सड़कों पर धूल उडऩे से रोकने के लिए टैंकरों द्वारा शोधित पानी का नियमित छिडक़ाव किया जा रहा है। साथ ही निगम टीमें निर्माण स्थलों, कचरा डंपिंग प्वााइंट्स और बाजार क्षेत्रों में लगातार निगरानी बनाए हुए हैं।

    कचरा न जलाएं, निर्माण सामग्री खुली न छोड़ें

    निगमायुक्त प्रदीप दहिया के अनुसार, निगम नागरिकों को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि अभियान के तहत सभी टीमें लगातार फील्ड में काम कर रही हैं और ग्रेप नियमों की पालना को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है।

    उन्होंने नागरिकों से भी अपील की कि वे कचरा न जलाएं, निर्माण सामग्री खुली न छोड़ें और कचरा निर्धारित स्थानों पर ही डालें ताकि मिलकर गुरुग्राम को और स्वच्छ तथा प्रदूषण मुक्त बनाया जा सके।