गुरुग्राम के मानेसर में तेंदुए के पैरों के निशान मिले, ग्रामीणों में दहशत का माहौल

जागरण संवाददाता, मानेसर। मानेसर पहाड़ी क्षेत्र के नजदीक बास गांव की शंकर की ढाणी में शनिवार को तेंदुए के पैरों के निशान दिखाई दिए हैं। इससे क्षेत्र में डर का माहौल है। हालांकि, वन विभाग की टीम ने तलाशी अभियान चलाया था लेकिन कुछ नहीं मिला। आइएमटी थाना क्षेत्र के गांव बास कुशला की शंकर की ढाणी में शनिवार शाम तेंदुए के पैरों के निशान दिखे थे।

इसकी सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस और वन विभाग की टीम को दी थी। शनिवार शाम के समय और देर रात तक वन विभाग की टीम ने क्षेत्र में छानबीन की लेकिन तेंदुआ कहीं नहीं मिला। पहाड़ी क्षेत्र नजदीक होने के कारण यहां तेंदुए दिखाई देते रहते हैं।