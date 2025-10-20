Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    गुरुग्राम के मानेसर में तेंदुए के पैरों के निशान मिले, ग्रामीणों में दहशत का माहौल

    By Aditya Raj Edited By: Sonu Suman
    Updated: Mon, 20 Oct 2025 04:53 AM (IST)

    मानेसर के बास गांव में तेंदुए के पैरों के निशान मिलने से लोगों में डर का माहौल है। वन विभाग की टीम ने तलाशी अभियान चलाया, लेकिन तेंदुआ नहीं मिला। इससे पहले भी मानेसर के आइएमटी सेक्टर आठ और मारुति सुजुकी कंपनी के पास तेंदुए देखे गए थे। पहाड़ी क्षेत्र नजदीक होने के कारण यहां तेंदुए अक्सर दिखाई देते रहते हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    शंकर की ढाणी में शनिवार को तेंदुए के पैरों के निशान दिखाई दिए।

    जागरण संवाददाता, मानेसर। मानेसर पहाड़ी क्षेत्र के नजदीक बास गांव की शंकर की ढाणी में शनिवार को तेंदुए के पैरों के निशान दिखाई दिए हैं। इससे क्षेत्र में डर का माहौल है। हालांकि, वन विभाग की टीम ने तलाशी अभियान चलाया था लेकिन कुछ नहीं मिला। आइएमटी थाना क्षेत्र के गांव बास कुशला की शंकर की ढाणी में शनिवार शाम तेंदुए के पैरों के निशान दिखे थे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इसकी सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस और वन विभाग की टीम को दी थी। शनिवार शाम के समय और देर रात तक वन विभाग की टीम ने क्षेत्र में छानबीन की लेकिन तेंदुआ कहीं नहीं मिला। पहाड़ी क्षेत्र नजदीक होने के कारण यहां तेंदुए दिखाई देते रहते हैं।

    बता दें कि, इससे पहले तीन अक्टूबर को मानेसर आइएमटी के सेक्टर आठ में भी तेंदुआ दिखाई दिया था। इसे वन विभाग की टीम ने करीब छह घंटे की मशक्कत के बाद काबू कर लिया था। करीब दो साल पहले भी दीपावली के दिन मारुति सुजुकी कंपनी की दीवार पर तेंदुआ घूमता नजर आया था। उसी समय कासन गांव के खाली क्षेत्र में भी तेंदुआ दिखाई दिया था।