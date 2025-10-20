गुरुग्राम के मानेसर में तेंदुए के पैरों के निशान मिले, ग्रामीणों में दहशत का माहौल
मानेसर के बास गांव में तेंदुए के पैरों के निशान मिलने से लोगों में डर का माहौल है। वन विभाग की टीम ने तलाशी अभियान चलाया, लेकिन तेंदुआ नहीं मिला। इससे पहले भी मानेसर के आइएमटी सेक्टर आठ और मारुति सुजुकी कंपनी के पास तेंदुए देखे गए थे। पहाड़ी क्षेत्र नजदीक होने के कारण यहां तेंदुए अक्सर दिखाई देते रहते हैं।
जागरण संवाददाता, मानेसर। मानेसर पहाड़ी क्षेत्र के नजदीक बास गांव की शंकर की ढाणी में शनिवार को तेंदुए के पैरों के निशान दिखाई दिए हैं। इससे क्षेत्र में डर का माहौल है। हालांकि, वन विभाग की टीम ने तलाशी अभियान चलाया था लेकिन कुछ नहीं मिला। आइएमटी थाना क्षेत्र के गांव बास कुशला की शंकर की ढाणी में शनिवार शाम तेंदुए के पैरों के निशान दिखे थे।
इसकी सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस और वन विभाग की टीम को दी थी। शनिवार शाम के समय और देर रात तक वन विभाग की टीम ने क्षेत्र में छानबीन की लेकिन तेंदुआ कहीं नहीं मिला। पहाड़ी क्षेत्र नजदीक होने के कारण यहां तेंदुए दिखाई देते रहते हैं।
बता दें कि, इससे पहले तीन अक्टूबर को मानेसर आइएमटी के सेक्टर आठ में भी तेंदुआ दिखाई दिया था। इसे वन विभाग की टीम ने करीब छह घंटे की मशक्कत के बाद काबू कर लिया था। करीब दो साल पहले भी दीपावली के दिन मारुति सुजुकी कंपनी की दीवार पर तेंदुआ घूमता नजर आया था। उसी समय कासन गांव के खाली क्षेत्र में भी तेंदुआ दिखाई दिया था।
