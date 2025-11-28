Language
    गुरुग्राम में लॉरेंस गैंग पर राजस्थान पुलिस की बड़ी कार्रवाई, गर्लफ्रेंड के घर से पकड़ा 6161 गैंग का सरगना

    By Vinay Trivedi Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 03:58 PM (IST)

    राजस्थान पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे प्रदीप गुर्जर को गुरुग्राम से गिरफ्तार किया। वह एक महिला मित्र के फ्लैट में छिपा था और उस पर 25 हजार का इनाम था। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने गुरुग्राम पुलिस की मदद से उसे पकड़ा। प्रदीप 6161 गैंग का सरगना है और उस पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। वह लॉरेंस के करीबी सचिन के लिए काम कर रहा था।

    जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। गुरुग्राम के सेक्टर-77 स्थित एमआर पाम हिल्स सोसायटी में गर्लफ्रेंड के फ्लैट में छिपकर रह रहे लाॅरेंस बिश्नोई के गुर्गे को राजस्थान पुलिस ने गुरुवार रात गिरफ्तार कर लिया।

    इसकी पहचान कोटपूतली के रहने वाले प्रदीप गुर्जर के रूप में की गई। आरोपी पर 25 हजार रुपये का इनाम था। राजस्थान की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स आरोपी को अपने साथ लेकर राजस्थान चली गई।

    राजस्थान पुलिस के मुताबिक टीम को पता चला था कि लाॅरेंस का गुर्गा प्रदीप गुर्जर गुरुग्राम में कहीं छिपा हुआ है। इसके बाद गुरुग्राम पुलिस की मदद लेकर टीम ने शहर में कई ठिकानों पर छापेमारी की। गुर्गे को पकड़ने के लिए सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाले।

    जब उन्हें सोसायटी के बारे में पता चला तब सोसायटी के गेट पर राजस्थान पुलिस के हेड काॅन्स्टेबल को गार्ड बनकर आरोपी की निगरानी के लिए लगाया गया। गुरुवार रात मौके मिलते ही आरोपी को पकड़ लिया गया।

    जांच में पता चला कि प्रदीप लाॅरेंस के करीबी सचिन के लिए काम कर रहा था। जिस महिला मित्र के फ्लैट में वह छिपा हुआ था, वह महिला मित्र भी राजस्थान की ही रहने वाली है। आरोपी यहां कितने दिन से रहा था, इसकी जानकारी के लिए पुलिस उससे पूछताछ कर रही है।

    पुलिस सूत्रों के अनुसार प्रदीप गुर्जर कुख्यात 6161 गैंग का सरगना है। यह गैंग हाईवे पर स्थित होटल संचालकों को निशाना बनाकर उनसे रंगदारी वसूलता है। आरोपी के खिलाफ रंगदारी, बैंक लूट, डकैती, हत्या और हत्या के प्रयास जैसे अपराधों के तीन दर्जन से ज्यादा केस राजस्थान के अलग-अलग जिलों में दर्ज हैं।

