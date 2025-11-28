गुरुग्राम में लॉरेंस गैंग पर राजस्थान पुलिस की बड़ी कार्रवाई, गर्लफ्रेंड के घर से पकड़ा 6161 गैंग का सरगना

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। गुरुग्राम के सेक्टर-77 स्थित एमआर पाम हिल्स सोसायटी में गर्लफ्रेंड के फ्लैट में छिपकर रह रहे लाॅरेंस बिश्नोई के गुर्गे को राजस्थान पुलिस ने गुरुवार रात गिरफ्तार कर लिया। इसकी पहचान कोटपूतली के रहने वाले प्रदीप गुर्जर के रूप में की गई। आरोपी पर 25 हजार रुपये का इनाम था। राजस्थान की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स आरोपी को अपने साथ लेकर राजस्थान चली गई।



राजस्थान पुलिस के मुताबिक टीम को पता चला था कि लाॅरेंस का गुर्गा प्रदीप गुर्जर गुरुग्राम में कहीं छिपा हुआ है। इसके बाद गुरुग्राम पुलिस की मदद लेकर टीम ने शहर में कई ठिकानों पर छापेमारी की। गुर्गे को पकड़ने के लिए सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाले।

जब उन्हें सोसायटी के बारे में पता चला तब सोसायटी के गेट पर राजस्थान पुलिस के हेड काॅन्स्टेबल को गार्ड बनकर आरोपी की निगरानी के लिए लगाया गया। गुरुवार रात मौके मिलते ही आरोपी को पकड़ लिया गया। जांच में पता चला कि प्रदीप लाॅरेंस के करीबी सचिन के लिए काम कर रहा था। जिस महिला मित्र के फ्लैट में वह छिपा हुआ था, वह महिला मित्र भी राजस्थान की ही रहने वाली है। आरोपी यहां कितने दिन से रहा था, इसकी जानकारी के लिए पुलिस उससे पूछताछ कर रही है।