'हमारे आशियाने बचा लीजिए, तोड़फोड़ हुई तो बेघर हो जाएंगे सैकड़ों परिवार'; मुख्यमंत्री के दरबार पहुंचा अवैध कॉलोनियों का मामला 

संवाद सहयोगी, सोहना। वार्ड नंबर 13 में पर्यटन विभाग की भूमि में बसी अवैध कॉलोनियों का मामला मुख्यमंत्री के दरबार में पहुंच गया है। लोगों ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को लिखित ज्ञापन पत्र सौंप कर अपने आशियानों को न तोड़े जाने की गुहार लगाई है। लोगों ने कहा कि आशियानों में वे लोग वर्षों से रह रहे हैं।

अगर तोड़फोड़ हुई तो सैकड़ों परिवार बेघर हो जाएंगे। मुख्यमंत्री ने इस मामले पर गंभीरतापूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया है। बता दें कि सोहना कस्बे के वार्ड नंबर 13 की आबादी करीब चार हजार है। जिसमें पीर कालोनी व पहाड़ कॉलोनी भी आती है। बीते दिनों पर्यटन विभाग ने दोनों कॉलोनियों की भूमि को अपना बतलाकर तोड़ने का अल्टीमेटम दिया था, जिससे स्थानीय लोगों में चिंता हैं।

दोनों कॉलोनियों में लोग करीब 60 वर्षों से अपने परिवार के साथ रह रहे हैं। बिजली, पानी, सड़क, सीवर सहित रोजमर्रा की तमाम मूलभूत सुविधा उपलब्ध है। मुख्यमंत्री से मुलाकात के दौरान पूर्व पार्षद अनिल कुमार, पूर्व पार्षद जुम्मा, विनोद, मकसूद, शाहिद खान, कर्मवीर मौजूद रहे।