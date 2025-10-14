Language
    'हमारे आशियाने बचा लीजिए, तोड़फोड़ हुई तो बेघर हो जाएंगे सैकड़ों परिवार'; मुख्यमंत्री के दरबार पहुंचा अवैध कॉलोनियों का मामला 

    By Aditya Raj Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 11:23 AM (IST)

    सोहना के वार्ड 13 में पर्यटन विभाग की भूमि पर बसी अवैध कॉलोनियों का मामला मुख्यमंत्री के दरबार में पहुंचा। निवासियों ने नायब सिंह सैनी से घरों को न तोड़ने की गुहार लगाई, क्योंकि वे वहां वर्षों से रह रहे हैं। तोड़फोड़ होने पर सैकड़ों परिवार बेघर हो जाएंगे। मुख्यमंत्री ने मामले पर गंभीरता से विचार करने का आश्वासन दिया। ये कॉलोनियां 60 वर्षों से बसी हैं और निवासियों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हैं।

    Hero Image


    मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सु गुहार लगाते में सोहना की पहाड़ कॉलोनी के लोग।सौ. स्वयं

    संवाद सहयोगी, सोहना। वार्ड नंबर 13 में पर्यटन विभाग की भूमि में बसी अवैध कॉलोनियों का मामला मुख्यमंत्री के दरबार में पहुंच गया है। लोगों ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को लिखित ज्ञापन पत्र सौंप कर अपने आशियानों को न तोड़े जाने की गुहार लगाई है। लोगों ने कहा कि आशियानों में वे लोग वर्षों से रह रहे हैं।

    अगर तोड़फोड़ हुई तो सैकड़ों परिवार बेघर हो जाएंगे। मुख्यमंत्री ने इस मामले पर गंभीरतापूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया है। बता दें कि सोहना कस्बे के वार्ड नंबर 13 की आबादी करीब चार हजार है। जिसमें पीर कालोनी व पहाड़ कॉलोनी भी आती है। बीते दिनों पर्यटन विभाग ने दोनों कॉलोनियों की भूमि को अपना बतलाकर तोड़ने का अल्टीमेटम दिया था, जिससे स्थानीय लोगों में चिंता हैं।

    दोनों कॉलोनियों में लोग करीब 60 वर्षों से अपने परिवार के साथ रह रहे हैं। बिजली, पानी, सड़क, सीवर सहित रोजमर्रा की तमाम मूलभूत सुविधा उपलब्ध है। मुख्यमंत्री से मुलाकात के दौरान पूर्व पार्षद अनिल कुमार, पूर्व पार्षद जुम्मा, विनोद, मकसूद, शाहिद खान, कर्मवीर मौजूद रहे।

    जानिए क्या है पूरा मामला?

    पहाड़ कॉलोनी और पीर कॉलोनी में पर्यटन विभाग की भूमि में करीब 250 आशियाने निर्मित हैं। उक्त भूमि करीब साढ़े नौ एकड़ है। भूमि पर करीब 15 वर्षों से अदालती व प्रशासनिक जंग चल रही थी। किंतु बीते दिनों पर्यटन विभाग ने अदालती जंग में जीत हासिल कर ली थी तथा भूमि पर कब्जा लेने की कार्यवाही शुरू कर दी थी। करीब एक महीने पहले विभाग ने अवैध रूप से बनाए आशियानों को तोड़ने का अल्टीमेटम भी दिया गया था।

