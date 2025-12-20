मुस्लिम से प्रेम प्रसंग पर भड़का भाई, दोस्त संग मिल रची हत्या की साजिश; दोस्त ने गला घोंटने से पहले किया दुष्कर्म

Language
    By Vinay Trivedi Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 09:50 PM (IST)

    जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। गुरुग्राम में एक बार फिर झूठी शान में हत्या का मामला सामने आया है। उत्तर प्रदेश के एटा में रहने वाली 20 वर्षीय युवती मुस्लिम समाज के युवक से शादी करना चाहती थी, लेकिन भाई को यह नागवार गुजरा। रिश्तों को शर्मसार करते हुए भाई ने दोस्त के साथ मिलकर बहन की हत्या की साजिश रच डाली।

    दोनों आरोपित किए गए गिरफ्तार

    जानकारी के मुताबिक, दोस्त बहाने से युवती को सूनसान जगह पर ले गया। फिर हत्या से पहले उसके साथ दुष्कर्म किया। अंत में गला घोंटकर मार डाला। इसके बाद दोस्त व युवती के भाई ने मिलकर शव को ईंट भट्ठे के पास फेंक दिया। मानेसर में तावडू रोड पर ग्वालियर गांव के नजदीक ईंट भट्ठे के पास 13 दिसंबर युवती की हत्या के मामले का पर्दाफाश करते हुए गुरुग्राम पुलिस ने शनिवार दोपहर आरोपित भाई और उसके दोस्त को मानेसर से गिरफ्तार कर लिया।

    मुस्लिम युवक से चल रहा था प्रेम प्रसंग 

    20 वर्षीय युवती मूलत: एटा के एक गांव की रहने वाली थी। बताया जा रहा है कि उसका मानेसर में रहने वाले एक मुस्लिम युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था। एक दिसंबर को युवती युवक से मिलने के लिए गुरुग्राम आई थी। इसकी जानकारी 9 दिसम्बर को उसके भाई को मिली। आरोपित भाई भी मानेसर के एक गांव में परिवार के साथ रहता है। आरोपित भाई-बहन से मिलने के लिए युवक के घर पहुंचा और उसे अपने घर चलने के लिए कहा।

    फिर शुरू हो गई अपराध की कहानी

    युवती ने जाने से इनकार कर दिया और युवक से शादी की बात कही। इसके बाद भाई ने उसकी हत्या की साजिश रची और अपने दोस्त पुष्पेंद्र कुमार को भी इसमें शामिल किया। पुष्पेंद्र उत्तर प्रदेश के आगरा का रहने वाला है और मानेसर में किराये के मकान में रहकर टायर की शाॅप पर हेल्पर का काम करता है। वहीं, युवती का भाई गुरुग्राम में निजी होटल में कुक है।

    दुष्कर्म के दौरान आरोपित ने बेरहमी से पीटा

    पूछताछ में पता चला कि साजिश के तहत पुष्पेंद्र युवती को अपने साथ 10 दिसंबर की रात यह कह कर ले गया कि वह उसकी शादी उसके प्रेमी से करा देगा। पुष्पेंद्र युवती को रामपुरा चौक के पास से ग्वालियर गांव के नजदीक तावड़ू रोड पर ले गया। यहां सुनसान जगह पर उसने युवती के साथ दुष्कर्म किया। युवती द्वारा संघर्ष करने पर आरोपित ने उसकी बेरहमी से पिटाई की। मुक्के मारे और फिर चुन्नी से गला घोंट दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी शरीर पर मारपीट के निशान पाए जाने की जानकारी है। हालांकि, दुष्कर्म की पुष्टि के लिए सैंपल को मधुबन लैब भेजा गया है।

    हत्या के बाद भाई को बुलाया

    साजिश के अनुसार, पुष्पेंद्र ने युवती की हत्या के बाद भाई को फोन कर बुलाया और दोनों ने मिलकर शव को ईंट भट्ठे के पास खंडहर में फेंक दिया। हालांकि, इस दौरान युवती के भाई को दुष्कर्म के बारे में पता नहीं चल पाया। पुलिस ने मामले में जांच करते हुए शनिवार को युवती के भाई और उसके दोस्त पुष्पेंद्र को गिरफ्तार कर लिया। दोनों ने पूछताछ में इस वारदात की जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि दोनों आरोपितों से पूछताछ की जा रही है।

    भाई के घर रहने के दौरान युवक से हुआ था प्रेम

    सूत्रों के अनुसार युवती का भाई और भाभी मानेसर के ही एक गांव में किराये से रहते हैं। युवती पहले भी इनके पास आई थी। इस दौरान उसके पास में ही रहने वाले मुस्लिम युवक से प्रेम संबंध हो गए थे। मुस्लिम युवक मूलत: उत्तर प्रदेश के एटा का ही रहने वाला है।

