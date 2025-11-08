पंजाब में एक सरपंच ने गैंगस्टर सरढानिया और नांदल को मुहैया कराए थे हथियार, तीन दिन की रिमांड पर लिया
गुरुग्राम पुलिस ने हरियाणवी गायक राहुल फाजिलपुरिया पर फायरिंग मामले में पंजाब के सरपंच विक्रमजीत सिंह रूप को गिरफ्तार किया है। उस पर सुनील सरढानिया और दीपक नांदल के गुर्गों को हथियार मुहैया कराने का आरोप है। पुलिस के अनुसार, विक्रमजीत ने गगनदीप को अवैध हथियार दिए थे। इस मामले में अब तक 11 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, और पुलिस हथियार सप्लाई नेटवर्क की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। हरियाणवी गायक राहुल फाजिलपुरिया पर 14 जुलाई 2025 में फायरिंग के मामले में अब गुरुग्राम पुलिस ने शुक्रवार रात एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस आरोपी ने सुनील सरढानिया और दीपक नांदल के लिए वहां के एक गुर्गे को हथियार उपलब्ध कराए थे। आरोपी की पहचान पंजाब के फिरोजपुर के कटोरा गांव के रहने वाले विक्रमजीत सिंह रूप के रूप में की गई।
सेक्टर 31 क्राइम ब्रांच के मुताबिक आरोपी विक्रमजीत सिंह से पुलिस पूछताछ में पता चला कि यह गांव कटोरा में सरपंच है और अपने साथी आरोपी गगनदीप को अवैध हथियार उपलब्ध कराए थे। जिससे राहुल फाजिलपुरिया पर फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया गया था। बीते दिनों पुलिस गगनदीप को पंजाब की एक जेल से प्रोडक्शन वारंट पर लेकर आई थी।
इससे पूछताछ में विक्रमजीत के बारे में जानकारी मिली थी। इसे तीन दिन के रिमांड पर लिया गया है। इससे इसे हथियार सप्लाई करने वालों के बारे में पूछताछ की जाएगी। बता दें कि राहुल फाजिलपुरिया पर फायरिंग के बाद गैंगस्टर सुनील सरढानिया और दीपक नांदल ने इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट जारी कर इसकी जिम्मेदारी ली थी।
गुरुग्राम पुलिस कार्रवाई करते दो सप्ताह पहले रविवार को मध्य अमेरिका के कोस्टारिका से पकड़कर सरढानिया को गुरुग्राम लाई थी। उससे पूछताछ में उसके गिरोह के गुर्गों और हथियार सप्लाई के नेटवर्क के बारे में जानकारी हाथ लगी थी। इसके बाद यह तीसरी गिरफ्तारी है। इससे पहले हथियार सप्लाई के मामले में ही दो लोगों को पकड़ा जा चुका है। वहीं राहुल फाजिलपुरिया पर फायरिंग के मामले में अब तक कुल 11 आरोपित गिरफ्तार किए जा चुके हैं।
