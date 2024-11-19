हरियाणा के युवाओं को नए साल का तोहफा, 5500 पुलिस कॉन्स्टेबल की भर्ती का विज्ञापन जारी
डिजिटल डेस्क, गुरुग्राम। नए साल पर हरियाणा सरकार ने युवाओं को बड़ी खुशखबरी दी है। हरियाणा सरकार और हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने युवाओं को नए साल 2026 का तोहफा देते हुए पुलिस कॉन्स्टेबल की भर्ती का विज्ञापन जारी किया है।
विज्ञापन के मुताबिक, तीन कैटेगरी में कुल 5500 पुलिस कॉन्स्टेबल के पदों पर भर्ती होगी। इनमें 4500 पुरुष कॉन्स्टेबल (जनरल ड्यूटी), 600 महिला कॉन्स्टेबल (जनरल ड्यूटी) और 400 पुरुष कॉन्स्टेबल (जीआरपी) शामिल हैं।
इस भर्ती के लिए पुरुष और महिला उम्मीदवार दोनों आवेदन कर सकेंगे। 11 जनवरी से ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे और 25 जनवरी आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख है।
खास बात यह है कि इस भर्ती में किसी भी पद के लिए आवेदन करने वाले किसी भी उम्मीदवार को कोई फीस जमा करने की जरूरत नहीं है। विज्ञापन से संबंधित अधिक जानकारी के लिए www.hssc.gov.in पर विजिट कर सकते हैं।
महत्वपूर्ण तारीखों पर डालिए एक नजर
- प्रकाशन की तारीख- 01/01/2026
- ऑनलाइन आवेदन जमा करने की शुरुआती तारीख- 11.01.2026
- ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख- 25.01.2026 (11:59 PM)
- शुल्क विवरण- कुछ नहीं
- BCA/BCB/EWS उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण तारीख- सहायक प्रमाण पत्र 01/04/2025 को या उसके बाद और
- आखिरी तारीख को या उससे पहले जारी किया गया होना चाहिए।
- DSC/OSC उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण तारीख- सहायक प्रमाण पत्र 13/11/2024 के बाद और आखिरी तारीख को या उससे पहले जारी किया गया होना चाहिए।
- ESM परिवार के सदस्य के लिए प्रमाण पत्र 12/01/2025 को या उसके बाद और आखिरी तारीख को या उससे पहले जारी/नवीनीकृत किया गया हो।
- HSSC वेबसाइट से एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए अलग से सूचित किया जाएगा।
- परीक्षा की तारीख के लिए अलग से सूचित किया जाएगा।
जरूरी योग्यता (कैटेगरी नंबर 1 से 3 के लिए)
- किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड/संस्थान से 10 + 2 पास होना चाहिए।
- मैट्रिक स्टैंडर्ड या उससे ऊपर की शिक्षा में हिंदी/संस्कृत होनी चाहिए।
- किसी भी उच्च शिक्षा के लिए कोई अतिरिक्त वेटेज नहीं दिया जाएगा।
- उम्मीदवारों की उम्र 18-25 साल के बीच होनी चाहिए।
