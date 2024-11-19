हरियाणा के युवाओं को नए साल का तोहफा, 5500 पुलिस कॉन्स्टेबल की भर्ती का विज्ञापन जारी

डिजिटल डेस्क, गुरुग्राम। नए साल पर हरियाणा सरकार ने युवाओं को बड़ी खुशखबरी दी है। हरियाणा सरकार और हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने युवाओं को नए साल 2026 का तोहफा देते हुए पुलिस कॉन्स्टेबल की भर्ती का विज्ञापन जारी किया है।

विज्ञापन के मुताबिक, तीन कैटेगरी में कुल 5500 पुलिस कॉन्स्टेबल के पदों पर भर्ती होगी। इनमें 4500 पुरुष कॉन्स्टेबल (जनरल ड्यूटी), 600 महिला कॉन्स्टेबल (जनरल ड्यूटी) और 400 पुरुष कॉन्स्टेबल (जीआरपी) शामिल हैं।

इस भर्ती के लिए पुरुष और महिला उम्मीदवार दोनों आवेदन कर सकेंगे। 11 जनवरी से ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे और 25 जनवरी आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख है।

खास बात यह है कि इस भर्ती में किसी भी पद के लिए आवेदन करने वाले किसी भी उम्मीदवार को कोई फीस जमा करने की जरूरत नहीं है। विज्ञापन से संबंधित अधिक जानकारी के लिए www.hssc.gov.in पर विजिट कर सकते हैं।