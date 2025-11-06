Language
    हरियाणा के बेरोजगारों के लिए खुशखबरी, 30 नवंबर तक करें आवेदन; पढ़ें डिटेल्स

    By Aditya Raj Edited By: Sonu Suman
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 04:03 PM (IST)

    हरियाणा सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए एक नई योजना शुरू की है, जिसके तहत 30 नवंबर तक आवेदन किया जा सकता है। इस योजना में मुफ्त प्रशिक्षण, वजीफा और रोजगार सहायता मिलेगी। 18 से 35 वर्ष की आयु के 10वीं पास युवा आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक उम्मीदवार हरियाणा सरकार की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह योजना युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने में सहायक होगी।

    हरियाणा के बेरोजगार युवकों के लिए भत्ता पाने का सुनहरा मौका।

    जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। रोजगार विभाग हरियाणा ने प्रत्येक वर्ष की भांति शिक्षित बेरोजगार प्रार्थियों से 30 नवंबर तक बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के लिए आवेदन आमंत्रित किया है। बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के लिए गुरुग्राम जिले का रिहायशी प्रमाण पत्र होना चाहिए।

    आवेदक की आयु 21 से 35 वर्ष के बीच होने के साथ ही एक नवंबर 2025 को तीन वर्ष पुराना पंजीकरण होना आवश्यक है। आवेदक के परिवार की सभी स्त्रोतों से वार्षिक आय तीन लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। रिहायशी व कमर्शियल संपत्ति की कीमत 10 लाख से अधिक न हो अथवा कृषि भूमि 2 हेक्टेयर से अधिक न हो।

    प्रार्थी 12 वीं पास या दसवीं के बाद दो वर्षीय कोर्स पास होना चाहिए। साथ ही वर्तमान में प्रार्थी विद्यार्थी, प्रशिक्षणर्थी अप्रैन्टिस न हो। परिवार पहचान पत्र में आय सत्यापित हो। आवेदक की कोई आपराधिक पृष्ठभूमि न हो। सभी पात्र बेरोजगार युवा रोजगार विभाग की वेबसाइट www.hrex.gov.in पर बेरोजगारी भत्ता के लिए आवेदन कर सकते हैं।