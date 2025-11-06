हरियाणा के बेरोजगारों के लिए खुशखबरी, 30 नवंबर तक करें आवेदन; पढ़ें डिटेल्स

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। रोजगार विभाग हरियाणा ने प्रत्येक वर्ष की भांति शिक्षित बेरोजगार प्रार्थियों से 30 नवंबर तक बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के लिए आवेदन आमंत्रित किया है। बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के लिए गुरुग्राम जिले का रिहायशी प्रमाण पत्र होना चाहिए।

आवेदक की आयु 21 से 35 वर्ष के बीच होने के साथ ही एक नवंबर 2025 को तीन वर्ष पुराना पंजीकरण होना आवश्यक है। आवेदक के परिवार की सभी स्त्रोतों से वार्षिक आय तीन लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। रिहायशी व कमर्शियल संपत्ति की कीमत 10 लाख से अधिक न हो अथवा कृषि भूमि 2 हेक्टेयर से अधिक न हो।