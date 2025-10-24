अब गरीबों को सस्ती दरों पर मिल सकेंगे प्लाॅट और फ्लैट, हरियाणा सरकार ने बदली EWS आवास नीति

गौरव सिंगला, नया गुरुग्राम। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लोगों को राहत देने के उद्देश्य से हरियाणा सरकार ने आवासीय प्लॉट और फ्लैट आवंटन की नई नीति जारी की है। इससे संबंधित आदेश टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव की ओर से निदेशक टाउन प्लानिंग और निदेशक हाउसिंग फाॅर ऑल को जारी किया गया है। नई नीति 23 अक्टूबर से प्रभावी हो गई है। इसके साथ ही वर्ष 2021 में जारी पुरानी नीति पूरी तरह से निष्क्रिय हो गई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस नई नीति का उद्देश्य राज्य में आवासीय विकास को सामाजिक रूप से संतुलित बनाना और गरीब तबके को भी सम्मानजनक जीवन का अवसर देना है। प्रदेश सरकार की तरफ से सबके लिए घर की दिशा में यह एक बड़ा कदम है जो पारदर्शिता, न्यायसंगत वितरण और समान अवसर पर आधारित है।

नीति में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए यह भी प्राॅवधान किया गया है कि सभी परियोजनाएं हरियाणा विकास एवं शहरी क्षेत्र विनियमन अधिनियम और अपार्टमेंट ऑनरशिप एक्ट के दायरे में ही संचालित होंगी। इससे ईडब्ल्यूएस हाउसिंग योजनाओं में अनियमितता और गलत आवंटन पर रोक लगेगी।

राज्य सरकार ने दावा किया है कि यह नई नीति हरियाणा के हजारों गरीब परिवारों के लिए एक नई उम्मीद लेकर आई है जो वर्षों से अपने घर के सपने को साकार करने का इंतजार कर रहे थे। आने वाले समय में इससे ‘हाउसिंग फाॅर ऑल’ मिशन को नई गति और दिशा मिलने की उम्मीद है।