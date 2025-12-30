गुरुग्राम-अलवर हाईवे पर अंधेरा, जान जोखिम में रखकर गुजरते हैं वाहन चालक; विधायक ने दिया आश्वासन

सतीश राघव, सोहना। अगर आप रात के समय सोहना-गुरुग्राम (एलिवेटेड) हाइवे पर सफर करने जा रहे हैं तो सावधानी से वाहन चलाएं। कहीं रोड पर छाया अंधेरा आपकी जान की मुसीबत न बन जाए। हाइवे पर लगी स्ट्रीट लाइट नहीं जलने से शाम ढलते ही कई जगह अंधेरा छाया रहता है जिससे वाहन चालकों को काफी परेशानी होती है।

खासकर घना कोहरा होने पर रात के समय वाहन चालकों के लिए हादसों का खतरा बरकरार रहता है। स्थानीय एनएचएआइ और नगर परिषद सोहना के अधिकारियों को कई बार शिकायत भी की जा चुकी है लेकिन समस्या का निवारण नहीं हो सका।

सोहना-गुरुग्राम हाइवे पर स्थापित टोल पर वाहन चालकों से भारी भरकम टोल वसूला जाता हैं जबकि सुविधाओं के नाम पर खानापूरी हो रही है। रोड पर स्ट्रीट लाइटें लगी हैं लेकिन रात के समय जलती नहीं हैं, जिससे रोड पर अंधेरा रहता हैं। इस हाइवे पर घामड़ोज गांव के समीप टोल नाका स्थापित है। यहां भारी भरकम टोल टैक्स अदा करने के बाद भी वाहन चालकों को सुविधा नहीं मिल रही है।

हाइवे पर कार चालकों को एक तरफ सोहना से गुरुग्राम जाने के फास्टैक से 125 रुपये अदा करने पड़ते है। फास्टैक न हो तो एक तरफ के 250 रुपये वसूले जाते हैं जबकि सोहना से गुरुग्राम की दूरी मात्र 23 किलोमीटर है। यह टोल देश की सबसे महंगे टोल में शामिल है।

टोल प्लाजा घामडोज से लेकर भोंडसी इलाके में कई किलोमीटर तक रोड पर लगी लाइट रात में नहीं जलती हैं। रात के समय अंधेरा छाया रहने के कारण कई दुर्घटना घट चुकी हैं। गुरुग्राम-अलवर हाइवे पर गांव घामड़ोज टोल नाका पर अप्रैल 2022 से वाहन चालकों से टोल वसूली जारी है। स्थानीय निवासी विकास गुप्ता का कहना है कि



इस क्षेत्र के लोगों पर मनमाना टोल थोप दिया गया है। हाइवे पर रात के समय लाइट न जलने से अंधेरा छाया रहता है। इस कारण रात के समय सफर करने में भारी परेशानी होती है और हादसे की आशंका भी रहती है।



स्थानीय निवासी विनोद राघव का कहना है कि हाइवे पर सुविधाएं उपलब्ध करवाना एनएचएआई की जिम्मेदारी है लेकिन अधिकारी लापरवाह हैं। रात के समय इस हाईवे से गुजरना जान जोखिम भरा है। नगर परिषद एरिया में कई किलोमीटर तक अंधेरा रहता है। अधिकारियों का कोई ध्यान नहीं है।