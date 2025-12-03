Gurugram Weather: गुरुग्राम में सर्द हवा चलने से बढ़ी ठिठुरन, पारा 10.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। धीमी रफ्तार से चल रही सर्द हवाओं ने गुरुग्राम और आसपास के इलाकों में ठिठुरन को बढ़ा दिया है। मंगलवार सुबह का न्यूनतम तापमान 10.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से नीचे रहा। दिन के समय हल्की धूप खिली, लेकिन हवा में ठंडक बरकरार रही।

अधिकतम तापमान 25.2 डिग्री सेल्सियस मापा गया, जो दिन में राहत तो देता है, लेकिन शाम ढलते ही पारा फिर तेजी से नीचे आने लगता है। मौसम विभाग ने आठ दिसंबर तक आसमान साफ रहने का अनुमान जताया है, जबकि छह दिसंबर को गुरुग्राम समेत कई इलाकों में आंशिक बादल छा सकते हैं।

सुबह की शुरुआत कड़ाके की सर्दी के साथ हुई। कोहरा तो नहीं रहा, लेकिन हवा में इतनी नमी और ठंडक थी कि लोगों को अतिरिक्त कपड़ों का सहारा लेना पड़ा। सुबह खेल के मैदानों में अभ्यास करने पहुंचने वाले बच्चों और युवाओं ने भी हवाओं की तेज ठंडक को महसूस किया। शीतलहर तो नहीं, लेकिन हवा की दिशा और गति में लगातार हो रहे बदलाव ने ठिठुरन को और ज्यादा बढ़ा दिया।

मौसम विभाग के विशेषज्ञों के अनुसार, दिल्ली–एनसीआर के ऊपर पहाड़ी इलाकों से आने वाली उत्तर-पश्चिमी हवाएं सक्रिय हो गई हैं, जिससे रात और सुबह का तापमान लगातार गिर रहा है। घरों में हीटर या ब्लोअर का इस्तेमाल शुरू कर दिया है।