    Gurugram Weather: गुरुग्राम में सर्द हवा चलने से बढ़ी ठिठुरन, पारा 10.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज

    By Sandeep Kumar Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 03:34 PM (IST)

    गुरुग्राम में सर्द हवाओं के चलते ठिठुरन बढ़ गई है। शहर का न्यूनतम तापमान 10.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में और अध ...और पढ़ें

    गुरुग्राम में मंगलवार को सर्द हवा चलने से ठिठुरते नजर आए विद्यार्थी। जागरण

    जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। धीमी रफ्तार से चल रही सर्द हवाओं ने गुरुग्राम और आसपास के इलाकों में ठिठुरन को बढ़ा दिया है। मंगलवार सुबह का न्यूनतम तापमान 10.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से नीचे रहा। दिन के समय हल्की धूप खिली, लेकिन हवा में ठंडक बरकरार रही।

    अधिकतम तापमान 25.2 डिग्री सेल्सियस मापा गया, जो दिन में राहत तो देता है, लेकिन शाम ढलते ही पारा फिर तेजी से नीचे आने लगता है। मौसम विभाग ने आठ दिसंबर तक आसमान साफ रहने का अनुमान जताया है, जबकि छह दिसंबर को गुरुग्राम समेत कई इलाकों में आंशिक बादल छा सकते हैं।

    सुबह की शुरुआत कड़ाके की सर्दी के साथ हुई। कोहरा तो नहीं रहा, लेकिन हवा में इतनी नमी और ठंडक थी कि लोगों को अतिरिक्त कपड़ों का सहारा लेना पड़ा। सुबह खेल के मैदानों में अभ्यास करने पहुंचने वाले बच्चों और युवाओं ने भी हवाओं की तेज ठंडक को महसूस किया। शीतलहर तो नहीं, लेकिन हवा की दिशा और गति में लगातार हो रहे बदलाव ने ठिठुरन को और ज्यादा बढ़ा दिया।

    मौसम विभाग के विशेषज्ञों के अनुसार, दिल्ली–एनसीआर के ऊपर पहाड़ी इलाकों से आने वाली उत्तर-पश्चिमी हवाएं सक्रिय हो गई हैं, जिससे रात और सुबह का तापमान लगातार गिर रहा है। घरों में हीटर या ब्लोअर का इस्तेमाल शुरू कर दिया है।

    कई घरों में रात को खिड़कियां पूरी तरह बंद रखी जा रही हैं ताकि ठंडी हवा अंदर न आए। घरों में बुजुर्ग भी इस समय विशेष सतर्कता बरत रहे हैं। चिकित्सकों ने ऐसे मौसम में सावधानी अपनाने की अपील की है और कहा है कि अचानक बदलते तापमान के कारण खांसी, सर्दी और बुखार जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं।

